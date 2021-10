Staande ovatie op Jan Breydel is geen primeur voor ‘King Kev’: De Bruyne kreeg al paar keer een open doekje van ‘vijandelijke’ fans

Het was overigens assist nummer 16 van de Rode Duivel in 36 optredens in de Champions League. Dat sinds het seizoen 2016/17. In die tijdsperiode van vijf jaar lieten slechts twee spelers meer assists optekenen. Neymar leverde 19 stuks af in 40 CL-wedstrijden. Kylian Mbappé gaf 18 assists in 48 matchen op het kampioenenbal.

Geen primeur

‘t Was overigens niet de eerste keer dat “vijandelijke" fans massaal opveerden voor Kevin De Bruyne. Het gebeurde ook al in de begindagen van zijn profcarrière. In 2012 zette ‘KDB’ met KRC Genk een glansprestatie neer tegen Anderlecht. In de strijd om het kampioenschap in play-off 1 dirigeerde De Bruyne een snedig Genk naar een 1-3-overwinning in het Astridpark. Met een knappe assist voor Benteke luidde hij de 0-1 in. Na een beresterke wedstrijd werd het toen 20-jarige talent in de 89ste minuut gewisseld onder luid applaus van de Genk- én Anderlechtsupporters (zie video onder).