Ssst... hier rijpt de Duivel: rondleiding in het Basecamp in Tubeke, de thuisbasis van de Belgen

Belgisch voetbal Ex-Gouden Schoen Lucien Oliesla­gers overleden

29 mei Voormalig Gouden Schoen-winnaar Lucien Olieslagers is vandaag na een slepende ziekte overleden op 84-jarige leeftijd. De uit het Kempense Vorselaar afkomstige Olieslagers speelde tussen 1958 en 1969 voor Lierse en tussen 1969 en 1971 voor KV Mechelen. In zijn debuutjaar in eerste klasse pakte hij meteen de Gouden Schoen. Later won Olieslagers met Lierse ook nog een landstitel en een beker. Hoewel Olieslagers dus één keer werd verkozen tot beste speler op de Belgische velden kwam hij nooit in actie voor de Rode Duivels.