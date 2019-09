Bingoal Gesponsorde inhoud Sprak Jurgen Mettepenningen in 2016 profetische woorden? Aangeboden door Bingoal

17 september 2019

Pauwels Sauzen-Bingoal is de winnaar van de eerste crossweken. De ‘Rode Brigade’ zoals Belgisch kampioen Toon Aerts ze na de finish in Iowa City noemde, domineerde zowel in Eeklo als in Iowa. Is voor teammanager Jurgen Mettepenningen het moment om te oogsten aangebroken? Of zijn we te voorbarig?

Even terug naar 5 september 2016. Onder de 22.000 kristallen van de majestueuze kroonluchter in het Knokse Grand Casino stelt Jurgen Mettepenningen zijn troepen voor het veldritseizoen 2016-2017 voor. Dat hij heel goed beseft dat het een moeilijke winter zal worden, vertelt hij. De doorbraak van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, weet u wel. Met wat nuchter en gezond crossverstand wist iedereen wat er de daaropvolgende maanden te gebeuren stond.

“Eerste zege van het seizoen”

Maar Mettepenningen staat op zo een ploegpresentatie ook garant voor minstens één pittige uitspraak. Wel, die 5de september van 2016 klinkt die letterlijk zo: “Ik zal met mijn ploeg het seizoen niet domineren, maar ik heb wel de eerste en grootste zege van deze winter op zak”, doelt Mettepenningen op het binnenhalen van Eli Iserbyt.

De toen 18-jarige West-Vlaming werd al eerstejaarsbelofte wereldkampioen in Heusden-Zolder, maar hij voelde zich niet meer zo goed in zijn vel bij Telenet-Fidea, het team waar Sven Nys plots de plak was komen zwaaien. Mettepenningen gooide zich in de strijd en deed Iserbyt een lucratief voorstel. De jongeling hapte toe.

Gouden duo

“Eli is dé toekomst van de cross”, vertelt Mettepenningen daarover. “Daarvan ben ik overtuigd. Binnen een paar jaar zal hij samen met Michael Vanthourenhout een gouden duo vormen.” De teammanager gaat nog een stuk verder. “Van Aert en Van der Poel zijn zo goed, dat ze niet in de cross blijven. Dus wil ik mij wapenen tegen dat moment. Als dat gebeurt, zijn wij het sterkste team.”

Vandaag zijn we drie jaar verder. Iserbyt had wat groeitijd nodig, maar na wat we in Eeklo én Iowa City zagen, lijkt hij klaar om de stap naar de absolute top te zetten. Van Aert – voorlopig wel out door een zware blessure – en Van der Poel rijden minder wedstrijden wegens andere prioriteiten. Beetje bij beetje lijkt de voorspelling van Mettepenningen uit te komen.

Duo wordt trio

Bovendien wordt hij een handje geholpen. De voorbije zomer nam Mettepenningen Pauwels Sauzen-Vastgoedservice over en zag zo zijn kopduo aangevuld met Laurens Sweeck. En dan zijn er nog Daan Soete en Jens Adams die voor extra ruggensteun zorgen en zo de ploeg in de breedte nóg sterker maken. Dat leidde voorlopig tot een twee op twee met winst van Sweeck in Eeklo én Iserbyt in Iowa. Iserbyts allereerste op het hoogste niveau.

Belgisch kampioen Toon Aerts zat er maar beteuterd bij, daar op de persconferentie in de Amerikaanse studentenstad. Oké, we zijn nog maar twee wedstrijden ver. Maar de verhoudingen tekenen zich beetje bij beetje af. Zonder Van der Poel en Van Aert zijn Pauwels Sauzen-Bingoal en Telenet-Baloise de twee sterkste blokken. En van die twee blokken trekt de Rode Brigade van Mettepenningen voorlopig aan het sterkste eind. Benieuwd of die lijn komend weekend in Waterloo wordt doorgetrokken. Eén ding staat vast: begin november keert Van der Poel terug. Ondertussen pak je maar beter mee wat je kan. En dat heeft Mettepenningen zijn jongens goed in de oren geknoopt.

