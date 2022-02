Sportwereld reageert op Russische invasie in Oekraïne - Oekraïnse competitie stilgelegd

Roman Yaremchuk

Na zijn doelpunt gisteravond in het Champions League-duel tegen Ajax vierde Yaremchuk (ex-AA Gent) door zijn truitje uit te trekken en het wapenschild van Oekraïne, de Tryzub, te tonen. De viering lijkt wel nog een staartje te zullen krijgen. De UEFA staat het tonen van politieke symbolen niet toe. Volgens de reglementen loopt hij zelfs kans op een schorsing. “Maar de club staat achter me en steunt me”, zei de Oekraïner. “Ik wilde mijn land graag steunen. De situatie daar maakt mij bang. Ik had er goed over nagedacht.”

Oleksandr Zinchenko

De Oekraïnse vleugelverdediger van Manchester City liet dinsdag al van zich horen door te zeggen dat hij niet bij de pakken kan blijven zitten, terwijl heel de wereld zich zorgen maakt over zijn land. Vanmorgen ging Zinchenko nog een stap verder. Hij postte een foto van de Russische president Poetin op Instagram met als bijschrift: “Ik hoop dat je sterft op de meest pijnlijke manier.” Inmiddels heeft Instagram de post verwijderd. Niet geheel naar de zin van Zinchenko zelf. De City-speler beweert dat Instagram aan censuur doet.

Mircea Lucescu

De Roemeense trainer van de Oekraïnse topclub Dinamo Kiev laat zich ondanks enkele luchtaanvallen in de hoofdstad niet afschrikken en blijft voorlopig in Oekraïne. Lucescu woont in Koncha-Zaspa, kort bij het trainingscentrum van Dinamo, in het zuiden van Kiev. “Ik ben geen lafaard. Ik wil geen negatief voorbeeld zijn voor mijn spelers.”

David Neres

De Braziliaanse flankaanvaller ruilde afgelopen wintermercato Ajax in voor het Oekraïnse Shakhtar Donetsk. Bij Shakhtar spelen traditiegetrouw heel wat Brazilianen. Samen met zijn landgenoten zit David Neres nu vast in een hotel in Kiev. In een filmpje op Instagram vragen Neres en zijn maats om hulp aan de Braziliaanse overheid. “De grenzen zijn dicht en er zijn geen vluchten. We vragen om steun van de Braziliaanse regering.” Doordat de Oekraïnse competitie wordt stilgelegd, moet Neres nog even langer wachten op zijn debuut in het shirt van Shakhtar. Al zal dat niet zijn voornaamste zorg zijn momenteel.

