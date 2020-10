Sportwereld naar code oranje: indoorsporten waar afstand van 1,5 meter niet mogelijk is verboden vanaf woensdag TTR

12 oktober 2020

15u38

Bron: Belga 399 Sport De sportwereld schakelt vanaf woensdag over op code oranje. Dat kondigt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) vandaag aan. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Weyts heeft na overleg met de sportsector beslist dat sportief Vlaanderen vanaf woensdag schakelt naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Er kunnen bijvoorbeeld geen competitiematchen basket meer georganiseerd worden, maar een contactloze wedstrijd zoals enkelspel tennis kan nog wel.

“We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan”, zegt minister van Sport Ben Weyts. “Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren”.



Verder blijven fitness en trainingen waarbij men anderhalve meter afstand hanteert mogelijk. Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. “Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn”, zegt Weyts. “Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten”.

Kantines

Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde regels volgen als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM).

“Voor kantines en publiek blijft de lat gelijk liggen met respectievelijk de horeca en bijvoorbeeld de cultuursector”, zegt Weyts. “In een stadion of kantine kan je regels handhaven. Sporters en hun publiek kunnen zich even goed gedragen als cafébezoekers of concertgangers. Maar we waarschuwen wel: als de situatie blijft verslechteren, dan komen er ook nog strengere maatregelen in beeld. Het is nu van cruciaal belang om alle veiligheidsvoorschriften goed na te leven”. Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. “Dat kan ook een motivatie zijn om de verstrengingen nu goed op te volgen”, zegt Weyts. “We kunnen opnieuw versoepelen, als we er eerst in slagen om de cijfers opnieuw terug te dringen”.

Basketbal Vlaanderen is niet verrast door beslissing Ben Weyts

Bij Basketbal Vlaanderen werd alvast weinig verrast gereageerd op de beslissing Weyts. “We blijven achter met een gemengd gevoel”, reageerde communicatiemanager Benjamin Bogaert. “Enerzijds is het heel belangrijk dat al onze leden onder twaalf jaar kunnen blijven spelen. Voor alle anderen is deze beslissing natuurlijk heel spijtig, maar we begrijpen dat ze noodzakelijk is. Vooral de kleedkamers en kantines zijn belangrijke bronnen van besmetting in onze sport, meer dan de acties op het speelveld.”

“We hadden deze beslissing zeker wel voelen aankomen”, ging Bogaert verder. “We hebben geen zicht op een herstart. Initieel lopen deze maatregelen tot na de herfstvakantie. We weten ook niet wat er dan zal gebeuren. Als er opnieuw gestart zou kunnen worden, moet er opnieuw een voorbereiding komen voor de spelers. Nadien zitten we al dichtbij de traditionele kerstbreak. Het is dus koffiedik kijken.”

Lees ook:

Druk op ziekenhuizen neemt toe, UZ Brussel hard getroffen: “Als trend zich doorzet, meer bedden vrijmaken op intensieve” (+)

Expert Hadi Waelkens (UZ Leuven) over impact van corona op kankerpatiënten: “Zwaar zieke mensen stoppen vroeger met hun behandeling om thuis te sterven” (+)