Sportwereld deelt massaal steunbetuigingen voor Christian Eriksen

Atletiek Elise Vanderelst verpulvert 19 jaar oud Belgisch record op 1.500m en plaatst zich voor Tokio

10 juni Elise Vanderelst is als zevende gefinisht op de 1.500 meter bij de Diamond League in het Italiaanse Firenze in een nationaal record van 4:02.63. De Europese kampioene in zaal dook zo onder de olympische limiet van 4:04.20.