Sportsector krijgt richtlijnen bij heropstart, Weyts blijft pleiten voor heropenen zwembaden Redactie

09 juni 2020

12u24 2 Sport Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft samen met de sector protocollen klaargestoomd die lokale besturen, infrastructuurbeheerders, uitbaters van fitnesscentra en organisatoren van sportkampen en sportevenementen concrete richtlijnen geven bij de heropstart van het sportieve leven. Intussen blijft Weyts pleiten voor het heropenen van de zwembaden.

Sinds 8 juni 2020 zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en zijn er opnieuw meer sportieve activiteiten mogelijk. Concreet kunnen de contactloze sportactiviteiten indoor en outdoor hervat worden, zowel voor amateurs als voor professionelen, zowel voor competitie als voor training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen. Er moeten wel nog veiligheids- en voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Het was aan de deelstaten om alle details vast te leggen in concrete protocollen die sportorganisatoren kunnen gebruiken als leidraad.

Ik betreur dat zwemmen als enige sport nog altijd in het verdomhoekje zit. Terwijl een veilige en geleidelijke heropstart ook in de zwembaden mogelijk is. Het is moeilijk uit te leggen dat je wel kan zwemmen in een recreatiedomein – waar veel minder toezicht en hygiëne is – maar niet in onze zwembaden Ben Weyts, Vlaams minister van Sport

Minister Weyts heeft nu een reeks protocollen klaargestoomd voor respectievelijk de lokale besturen, de infrastructuurbeheerders, de uitbaters van fitnesscentra, de organisatoren van sportkampen en de organisatoren van sportevenementen. De protocollen werden opgemaakt in samenspraak met een klankbordgroep vol partners uit de brede sportsector: de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen.

Checklists, draaiboek, tips

De protocollen scheppen duidelijkheid over de verschillende fases van de heropstart en begeleiden de sportsector bij het veilig en verantwoord hervatten van het sportieve leven. Zo krijgen de steden en gemeenten een duidelijk afwegingskader voor het heropenen van de lokale sportinfrastructuur. Er zijn handige checklists opgemaakt voor de uitbaters van fitnesscentra. Voor organisatoren van sportkampen is er een uitgebreid draaiboek, van de eerste voorbereidingen tot de nazorg. Uitbaters van sportinfrastructuur krijgen gedetailleerde informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals ventilatie en desinfectie. Organisatoren van sportieve evenementen krijgen praktische tips bij alle aspecten, tot zelfs de communicatie. Er zijn gedragscodes voor de sporters zelf, voor de ouders, voor de trainers, voor leveranciers, ...

De protocollen beantwoorden tal van praktische vragen. Hoe bepaal je de maximale capaciteit van je sporthal? Welke pictogrammen gebruik je best? Hoe maak je een circulatieplan? Wat als er iemand ziek wordt tijdens een sportkamp? Maar evengoed: hoe vermijd je legionellagroei in leidingen die nu veel minder gebruikt worden?

Zwembaden in verdomhoekje

“We bieden houvast aan sportfederaties, sportclubs, sportcentra, evenementenorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden”, zegt Weyts. “De protocollen bieden een duidelijke basis voor alle inschattingen en beslissingen die gemaakt moeten worden. We willen perspectief geven aan de volledige sportsector. Ik betreur dan ook dat zwemmen als enige sport nog altijd in het verdomhoekje zit. Terwijl een veilige en geleidelijke heropstart ook in de zwembaden mogelijk is. Het is moeilijk uit te leggen dat je wel kan zwemmen in een recreatiedomein – waar veel minder toezicht en hygiëne is – maar niet in onze zwembaden. Ik onderschrijf het pleidooi om ook de zwembaden stap voor stap te heropenen. Vanaf 15 juni onder voorwaarden voor de clubs en dan vanaf 1 juli voor iedereen.”

Lees de protocollen hier op de website van Sport Vlaanderen.