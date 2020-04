Sportpsycholoog Brouwers: “Hoe langer Veiligheidsraad talmt, hoe kwalijker de gevolgen” VH

28 april 2020

05u30 0 Sport Het is al een veelgehoorde klacht bij prof-­atleten en sporters: ze trainen zonder duidelijk doel of perspectieven. Het signaal dat de ­Veiligheidsraad vrijdag gaf - premier Sophie Wilmès zei tot twee keer toe dat ze “op korte termijn” over sportcompetities een beslissing zullen ­nemen - doet daar volgens sport­psycholoog Jef Brouwers geen goed aan. Hij noemt het ronduit nefast voor hun mentale gezondheid.

“Het is ongelooflijk belangrijk om uiterste klaarheid te brengen”, stelt Brouwers. “Om hen een béétje op hun gemak te stellen in een ongemakkelijke en ongekende situatie. Dan praat ik niet alleen over profs, maar ook over amateurs, voor wie sportcompetities net zo ­belangrijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hoe langer het duurt voor de Veiligheidsraad een datum prikt, hoe kwalijker de gevolgen. Want niet weten waar je aan toe bent, dat vréét aan de mens, dat kost energie, dat geeft spanningen. Dan is het niet verwonderlijk dat klachten over depressies en telefoontjes naar hulplijnen toenemen – al zullen sporters niet snel te koop lopen met hun gevoelens.”

Net als in Frankrijk lijkt georganiseerde sport evenwel niet prioritair te zijn in het uitschrijven van de exitplannen. Brouwers: “Ze moeten er minstens over spreken, daar hebben sporters het recht op. Nu worden ze niet gehoord. De sport mag dan al niet prioritair zijn, de mensen die aan sport doen, zijn dat wel. Je kan niet ­zeggen dat de ene mens minder belangrijk is dan de andere. Er is een holistische benadering van het probleem nodig, niet alleen een economische.”

