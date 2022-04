Sporting Lissabon en Barcelona spelen zondag de finale van de Champions League Futsal

Futsal Final Four Champions LeagueDe UEFA trok voor de Final Four van de Champions League Futsal naar de Letse hoofdstad Riga. In de eerste halve finale was Sporting Lissabon duidelijk te sterk voor ACCS Paris. Het duel tussen Benfica en Barcelona leverde futsal van het allerhoogste niveau. Na een match met wisselende kansen stond het finaal 4-4. In de verlengingen haalde Barcelona het met 4-5. Zondag staan Sporting en Barça in de finale dus tegenover elkaar.

ACCS trad in de Final Four van de Champions League aan als ‘vervanger’. In de Elite Round wist het Russische Tyumen zich te kwalificeren, maar omwille van de oorlog met Oekraïne werd de ploeg geweerd uit het eindtornooi. Sporting kwam al vroeg in de match op voorsprong via een afgeweken bal van Esteban. De Parijzenaars kregen enkele kansen, maar een sterker Sporting kon via Tomas Paço en Merlim de score opdrijven. Kort voor de rust was er nog even opschudding, toen Pany Varela werd uitgesloten na een charge op Bolinha. Lutin kon de meerderheidssituatie luttele seconden alter afstraffen. Kort na de rust nam Cavinato de laatste twijfel weg, toen hij Frans balverlies afstrafte. ACCS ging met vliegende keeper spelen en dat resulteerde in een treffer van Galmin. Cardinal mocht op strafschop de logische 2-6-eindcijfers op het bord zetten.

Volledig scherm Lutin wordt gefeliciteerd door Boninha, nadat hij gescoord heeft voor ACCS. © RV

Reacties van de coaches

Verliezend coach Sergio Müllor (ACCS) zocht niet naar excuses. “We wisten vooraf dat het een zeer ‘gecompliceerde’ opdracht zou worden tegen Sporting Lissabon. Ze begonnen ook meteen met powerplay. Het leek me logisch om de druk af te houden door vroeg in de match al met een vliegende keeper uit te pakken. Met vijf veldspelers tegen vier probeerden we de match meer te controleren. Voor ons moest de wedstrijd in november of december gespeeld worden. Toen waren we op ons sterkst. Na de uitschakeling door Tyumen hadden we geen rekening gehouden met een Europees vervolg. De situatie in Europa zorgde ervoor dat we alsnog de Final Four mochten spelen. We hebben tegen Sporting onze uiterste best gedaan, maar dat volstond niet. Ik kon opnieuw op Ricardinho (die al afscheid had genomen tegen de Rode Duivels, red.) rekenen, maar die verkeerde niet meer in zijn beste vorm. Toch was hij van belang voor ons. Ricardinho brengt intelligentie en ervaring op het terrein.”

Collega Nuno Dias (Sporting) mocht dubbel feesten. “Het was mijn vijftigste Europese match in dienst van Sporting. De voorbije zes jaar hebben we mooi werk afgeleverd. Vijf keer stonden we in de finale van de Champions League. Ik ben niet zo emotioneel dat ik een mooiste moment kan aanduiden, maar ik ben wel fier op datgene wat deze groep al heeft bereikt. Misschien komt dat mooiste moment zondag. Tegen ACCS was het goed, niet perfect. We scoorden op enkele cruciale momenten. Anderzijds had de score nog hoger kunnen oplopen. De uitsluiting van Pany Varela was jammer, maar zorgen heb ik me nooit gemaakt. Hij is belangrijk voor de groep en we zullen hem zondag zeker missen. Toch zullen we zijn afwezigheid probleemloos opvangen. Wij spelen graag op balbezit. De Fransen hebben geprobeerd om dat snel te verhinderen. Het was slim van hen om met een extra veldspeler te spelen, maar het heeft ons niet in verlegenheid gebracht.”

Volledig scherm Coach Nuno Dias coachte zijn vijftigste match voor Sporting in de Champions League. Zondag wacht de finale. © EVL

Clash tussen Benfica en Barcelona

Meteen opschudding in de tweede halve finale. Na eenenveertig seconden wees de vrouwelijke ref Chiara Perona terecht naar de stip na een fout van doelman Didac. Tayebi zette de strafschop feilloos om. Barça probeerde de zaken snel te keren en kreeg in een hoogstaand duel ook kansen. De Portugezen toonden zich echter zeer uitgekookt. Vinicius Rocha lukte halverwege de eerste helft 0-2. Drie minuten voor de rust miste Jacaré voor een quasi leeg doel. Op de tegenaanval zette Afonso de 3-0-ruststand op het bord. Barcelona een geslagen hond? Na eenentwintig seconden in de tweede helft scoorde Matheus Rodrigues via de paal de 3-1. Een minuut later trof Pito de dwarsligger, nog twee minuten later idem voor Ferrao en doelman Didac! Ferrao scoorde de aansluitingstreffer met een magistrale hak. Dyego zorgde zes minuten voor tijd voor de comeback (3-3). Seconden later miste Lozano een tienmeter voor Barça. In de slotfase maakte Dyego met een schot op halve afstand de sensatie compleet. Gedaan? Twintig seconden later bracht Chishkala de bordjes weer in evenwicht! Ferrao trof nog maar eens de paal. De Riga Arena kreeg er nog eens een spetterende verlengingen bij. Zeventien seconden voor affluiten lukte Adolfo de winnende treffer voor Barcelona. Opmerkelijk detail: geen enkele supporter van Sporting heeft de match van Benfica bijgewoond.

Volledig scherm Coach Jesus Velasco kijkt uit naar de finale zondag tegen Sporting Lissabon. © RV

Reacties van de coaches

Coach Pulsis van Benfica bleef beheerst in zijn reactie. “We begonnen goed aan de partij, maar na de pauze konden we nog moeilijk kansen creëren. Toen het 3-3 werd, zag ik een tweede keerpunt. We kwamen opnieuw in de match. Barcelona is een grote ploeg, maar toch had ik graag de finale gehaald tegen Sporting. De manier waarop we de eindstrijd misten, doet pijn. Als die laatste goal minuten voor het einde was gevallen, hadden we nog tijd gehad om iets recht te zetten. Nu bleven er een handvol seconden over. Details waren beslissend.”

Bij coach Jesus Velasco (Barcelona) was de vreugde logischerwijze groot. “Benfica was vooraf de favoriet. Hoewel we bij de rust 3-0 in het krijt stonden, kregen we in die periode toch veel kansen. Toen Matheus de 3-1 scoorde, zag je het vertrouwen bij ons groeien. Voor de neutrale toeschouwer moet dit een geweldige partij futsal geweest zijn. Ik ben blij dat we de strafschoppen hebben kunnen vermijden. Dat zou een loterij geweest zijn. We hebben nu achtenveertig uur de tijd om de finale tegen Sporting voor te bereiden. De tegenstander op zich is gekend. Nu moet iedereen in het hoofd klaar zijn.”

Ploegen en doelpunten

ACCS Paris - Sporting Club 2-6

ACCS : Careca, Bolinha, Lutin, Mouhoudine, N’Gala (starters), Diagouraga, Abal, Bouabdellaoui, Alla, Ricardinho, Ziyati, Dembele, Soukouna, Galmim.

Sporting : Guitta, Erick, Joao Matos, Cavinato, Merlim (starters), Bernardo Paço, Tomas Paço, Zicky, Cardinal, Pauleta, Waitinho, Pany Varela, Miguel Angelo, Esteban.

Doelpunten : 4’ Esteban (0-1), 9’ Tomas Paço (0-2), 11’ Merlim (0-3), 18’ Lutin (1-3), 24’ Cavinato (1-4), 27’ Galmim (2-4), 29’ Merlim (2-5), 32’ Cardinal (2-6)

Rood : Pany Varela (S).

SL Benfica - FC Barcelona 4-5

Benfica : André Sousa, Romulo, Robinho, Chishkala, Vinicius Rocha (starters), Roncaglio, Silvestre Ferreira, Afonso, Arthur, Henmi, Nelson Miguel, Tayebi, Cintra, Jacaré.

Barcelona : Didac, André Coelho, Dyego, Adolfo, Pito (starters), Lluch, Miquel Feixas, Povill, Matheus Rodrigues, Lozano, Ferrao, Marron, Marcenio, Ortiz.

Doelpunten : 1’ Tayebi (1-0), 9’ Vinicius Rocha (2-0), 17’ Afonso (3-0), 21’ Matheus Rodrigues (3-1), 30’ Ferrao (3-2), 34’ Dyego (3-3), 38’ Dyego (3-4), 38’ Chishkala (4-4), 50’ Adolfo (4-5).