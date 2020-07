Sportevenementen met 800 fans in augustus? Veiligheidsraad stelt beslissing door stijgende besmettingscijfers uit Redactie

15 juli 2020

14u09 1 Sport Pas op de eerstvolgende Nationale Veiligheidsraad van volgende week donderdag (23 juli) zal er een definitieve beslissing genomen worden omtrent de maatregelen tijdens fase 5, Voor de sportwereld betekent dat concreet het aantal toeschouwers dat tijdens sportmanifestaties in ons land zal worden toegelaten. Pas op de eerstvolgende Nationale Veiligheidsraad van volgende week donderdag (23 juli) zal er een definitieve beslissing genomen worden omtrent de maatregelen tijdens fase 5, zo bevestigde eerste minister Sophie Wilmès (MR) vandaag tijdens de persconferentie

Eind juni werd er beslist dat vanaf 1 juli evenementen georganiseerd mochten worden met 200 mensen, in open lucht met maximaal 400 mensen. In augustus kunnen die aantallen bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers. Voor grotere stadions werd de deur zelfs op een kier gezet voor een uitbreiding van de maximumcapaciteit. Dat alles als de cijfers het tenminste toelaten, en net daar knelt het schoentje. Er is opnieuw een stijging in het aantal coronabesmettingen en daarom werd de beslissing uitgesteld tot volgende week. De Nationale Veiligheidsraad wil immers de evolutie in de besmettingscijfers bekijken, vooraleer de knoop door te hakken.

Intussen wacht de Belgische sportwereld gespannen af wat er te gebeuren staat. Begin augustus is er de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp in het Koning Boudewijnstadion en de terugwedstrijd in de promotieduels tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot. Nadien hervat de Jupiler Pro League en daarbij werd er gehoopt toch wat fans in de stadions te mogen toelaten. Daarvoor werd er een werkgroep opgericht, die echter ook een scenario zonder fans achter de hand houdt.

Ook voor fase 6, die zal ingaan op 1 september, is er nog geen duidelijkheid wat betreft de massa-evenementen. De Grote Prijs Formule 1 van België op het Circuit van Spa-Francorchamps wordt op 30 augustus achter gesloten deuren gereden, maar de Memorial Van Damme hoopte op 4 september 9.000 à 10.000 fans te mogen ontvangen op de Heizel.