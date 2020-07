Exclusief voor abonnees

Sporten met mondmasker: zin of onzin? En hoe (on)gezond is het? Expert beantwoordt alle vragen

Sven Ponsaerts

28 juli 2020

Het mondmasker wordt nu ook tijdens het sporten in het openbaar op almaar meer plaatsen opgelegd. Onder meer in Leuven, Gent en Antwerpen is het voortaan op drukke plaatsen verplicht te joggen, te lopen en te fietsen met mond en neus afgeschermd. Maar lukt dat wel? Welke impact heeft een masker op je ademhaling? En is ermee sporten wel gezond? Inspanningsfysioloog Peter Hespel, verbonden aan de KU Leuven en begeleider van vele topsporters, beantwoordt alle vragen.