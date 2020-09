Zoë Laureys onverhoopt Belgisch kampioene zeskamp bij de cadetten Bart Spruijt

27 september 2020

17u44 0 Sport in de buurt Laureys richt zich vooral op de spurt en de horden en een beetje op het verspringen. Laat op het seizoen pikte ze het BK meerkamp mee voor de fun. “Ik deed mee om me te amuseren. Eerst was ik zelfs niet van plan om deel te nemen. Ik snap echt niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen om te winnen. Het is een totale verrassing.”

Met maar liefst vier persoonlijke records op zes proeven overtrof ze zichzelf. “Ik begon met een record op de 80m horden. In het hoogspringen en in het kogelstoten verloor ik dan veel punten ten opzichte van de rest. Maar ik verbeterde met de kogel wel mijn record. Dat ik dan op de tweede dag mijn record in het verspringen met 30cm verbeterde tot 5m55 had ik totààl niet verwacht. Voor de laatste proef, de 800m, stond ik vierde. Ik kreeg toen te horen dat ik met 15 seconden voorsprong moest winnen om goud te halen. Ik dacht dan maar: dan kan ik beter alles geven, want anders zal het niet lukken. Ik ging voluit en liep weer een record, maar het was niet simpel na een zwaar weekend in slecht weer. Aan de finish kon ik eerst niet geloven dat ik het goud had.”

Onvoorstelbaar

Een Belgisch record en een Vlaamse titel op de 300m horden, een toptijd van 55.77 op de 400m en nu een Belgische titel op de meerkamp. De veelzijdige atlete van Ac Duffel beleeft een droomseizoen. “Dit was een seizoen dat ik me nooit had kunnen voorstellen. Met die 5m55 in het verspringen zette ik ook nog eens een beste Belgische jaarprestatie neer bij de cadetten. Maar de meerkamptitel had ik al helemaal niet verwacht.”

Komend weekend werkt ze haar laatste wedstrijden af. “In Lier ga ik speerwerpen en verspringen en in Heusden loop ik een 300m. Ik wil graag het Belgisch cadettenrecord op de 300m aanvallen, maar ik weet niet of de weersomstandigheden goed zullen zijn. We zullen wel zien, mijn seizoen is al veel beter dan ik ooit had durven hopen.”