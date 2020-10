Zilver voor Shari Bossuyt in EK-puntenkoers: “Lang gejaagd op winstronde, maar dan was medaille binnen” Hans Fruyt

10 oktober 2020

22u56 0 Sport in de buurt De Belgische jeugd blijft het op de Europese pistekampioenschappen in het Italiaanse Fiorenzuola uitstekend doen. Na twee gouden (Hesters en Vandenbranden), één zilveren (Vandenbranden) en een bronzen (De Wilde) medaille veroverde Shari Bossuyt zaterdag zilver in de puntenrit voor beloften.

De Bellegemse reed op de buitenpiste van vierhonderd meter een hele goeie puntenrit. Toch was één renster nog sterker dan de twintigjarige Bossuyt. De Italiaanse Silvia Zanardi toonde zich de hele wedstrijd zo goed als onklopbaar. Bossuyt zette de tweede van twaalf tussenspurten op haar naam. Ze pakte nog eens drie punten in de vierde sprint en kwam zo snel op medaillekoers. Met nog 27 ronden te gaan glipte Bossuyt mee in een ontsnapping. Zanardi had zich niet laten verrassen. Ook de Duitse Brausse en de Ierse Griffin waren mee. Tijdens die vlucht sprokkelde Bossuyt nooit de vijf punten, maar met haar drie gezellen pakte ze een winstronde. Waardoor ze met nog twee sprinten te gaan zo goed als zeker was van de zilveren plak.

“In de finale liet ik de Russische rijden want in theorie kon de Duitse nog de tweede plaats pakken indien ze het maximum van de punten sprokkelde”, vertelde Bossuyt na afloop. “Eigenlijk was ik zo goed als zeker van de tweede plaats nadat we die winstronde veroverden. Het duurde wel heel lang voor we de staart van het peloton te pakken kregen. Eens die twintig punten op zak was de medaille binnen. Enkel aan de Italiaanse was jammer genoeg niets te doen. Wat niet wegneemt dat ik heel tevreden ben met deze zilveren plak. Want één plaats beter dan vorige zomer in Gent. Als ik zo verder doe komt het volgend jaar helemaal goed.”

Voor de Belgische delegatie is de medailleoogst puik. Julie De Wilde zette donderdag de toon door in de individuele achtervolging (U19) brons te veroveren. Dezelfde dag pakte Jules Hesters goud in de afvalling (U23) en Noah Vandenbranden zilver in de scratch (U19). Vrijdag voegde Vandenbranden er op de kilometer een gouden medaille aan toe. Het zilver van Bossuyt is medaille nummer vijf. De Bellegemse komt zondag aan de start van de afvalling en rijdt maandag het omnium.