Zico Gielis (De Kempen): “Kloof met de concurrenten mag niet te groot worden” Jef Tegenbos

08 oktober 2020

11u06 0 Sport in de buurt Bij De Kempen kijken ze reikhalzend uit naar het eerste succes van het seizoen. De Kempische fusieclub sprokkelde in de voorbije drie wedstrijden één punt. Al was het voor trainer Tom Moons, omwille van verschillende afwezigen, vaak puzzelen om de stukjes in mekaar te laten vallen.

Intussen ondervonden de geel-blauwen dat er in derde nationale geen geschenken worden afgeleverd.

“Dat is onder meer één van de vele verschillen met eerste provinciale”, geeft Zico Gielis toe. “Vorige week tegen Betekom hebben we daar nog de bevestiging van gekregen. De Vlaams-Brabantse formatie heeft dat niveau in de benen. Uiteindelijk heeft een afgeweken bal mee voor het verschil gezorgd. Een beetje meeval is eveneens welkom.”

Onverwacht

De Kempen was één van de ploegen in eerste provinciale die in het tussenseizoen mee kon profiteren met de situaties in het nationale voetbal. En de oversteek naar derde nationale kon maken.

“We moeten niet onder stoelen of banken steken dat het vorig seizoen onze ambitie was om vol voor de promotie te gaan”, geeft de aanvallende middenvelder toe. “Uiteindelijk is die appel een beetje onverwacht uit de kast gevallen. Het was een situatie die we met beide handen hebben gegrepen. Intussen zitten we in een heel ander verhaal. Derde nationale B is een bijzonder sterke reeks. We hebben wat pech gehad met gekwetsten. Hopelijk kan iedereen snel weer aansluiten.”

Diest

Met een verplaatsing naar Diest staat De Kempen opnieuw tegenover een ambitieuze tegenstander. Diest maakte eveneens de overstap van eerste provinciale.

“Het wordt de eerste keer dat ik tegen Diest speel”, geeft Zico Gielis toe. “Het is en blijft een club die een hele geschiedenis met zich draagt. Op zich wordt dat een hele ervaring.”

Kloof

Voor Tielense formatie wordt het een zaak om te proberen minstens de halve inzet mee naar huis te brengen.

“We moeten vooral trachten om de kloof niet te groot te laten worden. We zitten nog maar aan de vierde wedstrijd, maar het is belangrijk om die start niet helemaal te missen. In het andere geval moet er heel veel energie gestoken worden om die kloof te dichten.”