Zaakvoerder Bart Webers (KSK Heist) hoopt corona ver weg van zijn bed te houden: “Corona oplopen zou voor mij een ramp betekenen” Bart Jacobs

24 september 2020

00u10 0

KSK Heist maakt zaterdag de verplaatsing naar Maasmechelen, waar de spelers van Stéphane Demets in de openingswedstrijd van de competitie partij geven aan Patro Eisden. Na vier coronamaanden en weinig tot niets doen, is men bij Heist blij dat het echte werk er eindelijk weer aankomt. Ook Bart Webers, die op zijn 37ste en met een derde kindje op komst nog lang niet aan uitbollen denkt.

KSK Heist eindigde het voorbije seizoen op een fraaie vierde plaats en wil dat resultaat graag nog een keer overdoen. Gebrand zijn op een goed seizoen is de insteek bij KSK Heist, dat offensief zeker versterkt uit de transferperiode is gekomen. Met Thomas Jutten en Danté Walen De Keyser haalde Heist flink wat spelers binnen die het doel weten staan. Of we daar zaterdag in Eisden al meteen een staaltje van te zien krijgen, valt niet te voorspellen. Maar dat Heist tegen het sterke Eisden zichzelf wil blijven, staat wel vast.



“Ik wil er een nieuw, goed seizoen van maken, en zal ook nu hard werken om mijn plaats in de ploeg af te dwingen”, aldus Bart Webers, die niet wil denken aan het seizoen te veel. “Nee, zeker niet. Bij Heist heb je spelers van 18 en spelers van 36, dat maakt het net leuk. Wat me op dit ogenblik wel bezighoudt, is het coronaverhaal. Ik ben zelf zaakvoerder, indien ik zelf besmet zou raken, is dat een ramp. Voetbal blijft een contactsport, maar ik moet echt hopen dat het coronavrij blijft.”

Voor de beker kwam maandag Union St. Gillis als tegenstander uit de trommel. “Klopt. Voor we die wedstrijd in Brussel spelen, zal onze hele kern op corona getest worden. Die beslissing is nu al genomen. Daar kan ik alleen maar blij om zijn.”



Maar zaterdag is er eerst Patro Eisden. “Een sterke tegenstander, maar met de club loop ik niet echt hoog op. Ik verwacht zaterdag dus zeker geen wedstrijd die een schoonheidsprijs zal verdienen. Daar heb je twee ploegen voor nodig. Wij hopen een goede start te maken, de focus gaat nu uit naar de competitie. De voorbije maanden hebben we ons door corona moeten inhouden, in augustus mochten we zelfs twee weken lang niet eens trainen. Aan gretigheid kan het ons zaterdag dus zeker niet ontbreken.”