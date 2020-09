Yves Van Heurck staat voor drukke week met Antonia: "Dit is vragen om blessures"

Kristof Gabriels

25 september 2020

07u05 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer Antonia zag zijn eerste thuismatch van het seizoen vorige week tegen Kalmthout in het water vallen na vier positieve coronagevallen binnen de groep, maar zondag pikken de troepen van coach Yves Van Heurck de draad weer op met een trip naar Berg en Dal.

“We hebben de volledige kern en technische staf deze week opnieuw laten testen en iedereen bleek negatief te zijn”, vertelt Van Heurck. “Het probleem is alleen dat we bijna twee weken niet getraind hebben. Daarom had ik de match tegen Berg en Dal eerlijk gezegd liever uitgesteld, maar dat is blijkbaar geen optie. Het is ofwel spelen ofwel forfait.”

Met woensdag Kalmthout en zaterdag Retie wacht Antonia een bijzonder drukke week. “En dat terwijl we een dikke tien dagen zo goed als niks gedaan hebben. Dat is om blessures vragen. Anderzijds ben ik al blij dat we terug mogen voetballen na de hele hetze van de afgelopen weken, want leuk is anders (Ranst diende klacht in nadat een besmette speler van Antonia in afwachting van het resultaat van zijn coronatest gewoon meespeelde op de openingsspeeldag in plaats van in quarantaine te zitten, red.). Dit heeft per slot van rekening niks meer met voetbal te maken, maar het heeft geen zin om daar over te zeuren. We moeten verder.”

Bonus

Van Heurck en co. doen dat zondag met een bezoek aan Berg en Dal. “Dat is sowieso al een bijzonder lastige opdracht en nu zeker met een allesbehalve ideale voorbereiding achter de rug. Alles wat we daar rapen, is dus bonus. Zelfs in normale omstandigheden zou Berg en Dal trouwens torenhoog favoriet zijn. Ze spelen niet alleen thuis. Ze zijn ook één van de grote titelkandidaten. Bovendien zullen ze ongetwijfeld iets willen rechtzetten na de 0-1-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Ternesse.”

Toch hoopt Van Heurck stiekem op een stunt. “Het is heel belangrijk dat we onze start niet missen, want dan hollen we meteen achter de feiten aan. We mogen dan op papier misschien wel versterkt zijn. We moeten het allemaal nog bewijzen op het veld. Al is het wel duidelijk dat onze kern een stuk breder geworden is, waardoor er meer concurrentie is. Daarom mik ik ook op de middenmoot.”