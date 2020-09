Yves Van Borm met FC Knokke op volle sterkte naar Olympic Charleroi: “Graag een seizoen zonder zorgen” Steve Dinneweth

15u23 0 Sport in de buurt De competitie in eerste nationale wordt dit weekend op gang getrapt. Nieuwkomer Royal Knokke Football Club maakt zondagmiddag de verplaatsing naar Olympic Charleroi.

Knokke werkte de voorbereiding vorig weekend af met een overtuigende 0-4-zege in de vierde ronde van de beker van België op bezoek bij Crossing Schaerbeek A. De kustploeg, die in de volgende ronde het bezoek krijgt van eersteklasser OH Leuven, staat zondag voor de eerste echte test. “Je kunt dit inderdaad niet vergelijken met de voorbije bekerduels”, vertelt trainer Yves Van Borm. “We zijn heel blij met de mooie affiche tegen Leuven, maar de competitie is voor ons nog tien keer belangrijker. Ik verwacht een leuke pot voetbal op het veld van Charleroi, een ploeg die veelal ten aanval trekt. Ik zag hen woensdag aan het werk tegen Lierse Kempenzonen en het is duidelijk welk vlees we in de kuip zullen hebben. Het is ook altijd al onze filosofie geweest om er telkens eentje meer te maken dan de tegenstander.”

Jonge veulentjes

“We hebben misschien wat moeten inboeten op ervaring in vergelijking met vorig seizoen, maar ik meen te mogen stellen dat de huidige kern over meer kwaliteiten beschikt, waarmee dit ruimschoots gecompenseerd wordt. Je mag die jonge veulentjes absoluut niet onderschatten. Ze hebben de afgelopen weken immers al laten zien wat ze in hun mars hebben”, aldus Van Borm, die straks achttien spelers kan opnemen in zijn selectie. “Het is altijd moeilijk om knopen door te hakken, van de doelverdediger tot het punt van de aanval. Als trainer moet ik echter blij zijn met zo’n luxeprobleem.”

Kleine club in eerste nationale

“Wat onze ambities betreft, willen we als club in eerste instantie graag een seizoen afwerken zonder zorgen. Hopelijk hebben we onze les geleerd twee jaar geleden. We zijn nu opnieuw het kleine clubje in eerste nationale en het zou mooi zijn als we voor wat uitschieters kunnen zorgen. Dit neemt niet weg dat we graag zouden tonen onze plaats in deze reeks meer dan waard te zijn”, besluit Van Borm.