Yves Lampaert na zevende plaats in Gent-Wevelgem: “Ik kan blijven rijden, dat is positief voor de Ronde” Hans Fruyt

11 oktober 2020

21u08 0 Sport in de buurt Geen zege voor Deceuninck-Quick.Step aan het einde van Gent-Wevelgem. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen troefde Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol af. Yves Lampaert (29) werd enkele tellen later zevende.

“Denk dat we content mogen zijn over de koers die we hebben gereden”, benadrukte Yves Lampaert na afloop van een beklijvende Gent-Wevelgem. Tijdens de derde en laatste beklimming van de Kemmelberg beenden acht achtervolgers met de topfavorieten Wout Van Aert en Mathieu van der Poel én ook Lampaert negen koplopers (met Vanmarcke en Vermeersch) bij. Met vijftien gingen ze de finale in. Gianni Vermeersch schoof dertig kilometer van de streep onderuit en keerde niet meer terug. “In de buurt van Geluveld gaf ik er een snok aan”, vertelde Lampaert. “De groep splitste en wij bleven met twee over. Dat was in ons voordeel, maar het waren allemaal snelle mannen in onze buurt. Dat was dan een beetje in ons nadeel. Ik merkte dat de twee topfavorieten elkaar beloerden, iets wat dan weer in ons voordeel was. We hebben deze Gent-Wevelgem niet kunnen winnen, toch hebben we een sterke wedstrijd gereden.”

Vertrouwen

Bij de prik van Lampaert gingen zes renners overboord. Bij een tweede aanval van Bettiol op zowat vijf kilometer van de streep reageerde Lampaert, maar dit ging niet door. Trentin, Sénéchal en Bettiol hadden even later meer succes. Enkel Pedersen kon de sprong nog maken en de klus afronden. Sénéchal moest vrede nemen met de tweede plaats, Lampaert bolde als zevende binnen. Een resultaat waarmee hij best vrede kan nemen. Zeker omdat hij na een zware val in Milaan-Turijn begin augustus door een sleutelbeenbreuk een aantal weken buiten strijd was. Hij kon pas in de Ronde van Slovakije half september weer in competitie komen. Een vierde plaats in de eindstand van de BinckBank Tour was al getuige van z’n terugkeer. “Is niet te geloven dat ik al op dit niveau ben geraakt”, klonk Lampaert heel hoopvol. “Het enige wat ik mis is nog een beetje die versnelling bergop. Dat heb ik vandaag ook tijdens de beklimming van de Kemmelberg gevoeld. Ik kan wel blijven rijden, dat geeft me vertrouwen voor de Ronde van Vlaanderen van volgende zondag.”