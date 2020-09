Youssef Challouk (SK Deinze) scoort eerste goal in 1B: “Mooi meegenomen, maar vooral de driepunter telt” Hans Fruyt

28 september 2020

17u40 0 Sport in de buurt Youssef Challouk krijgt veel vertrouwen van trainer David Gevaert. Ondanks de concurrentie van Ronald Vargas en Dylan De Belder stond de 25-jarige pocketaanvaller al vier keer in de basis. Uit bij Lommel bedankte hij met een assist én z’n eerste goal in de Proximus League.

“Een assist en een doelpunt, mooi meegenomen, maar daar ben ik niet mee bezig”, blijft Challouk bescheiden. “Ook al weet ik dat naar de statistieken van een aanvaller gekeken wordt. Dat we in Lommel de drie punten pakten is de kers op de taart. Ik ben vooral blij met mijn prestatie. En met die van de ploeg. Ik vond dat wij goed begonnen. De kwaliteiten van Lommel kenden we. Toch speelden we een sterke eerste helft. Met grote kansen, maar wel aan beide kanten. De redding van doelman William Dutoit halfweg de eerste periode in een situatie één-op-één was voor mij een kantelpunt.”

Enkele minuten voor de rust gooide Dutoit een bal ver uit. De counter leek te worden afgeslagen, maar Deinze heroverde de bal. Challouk vond met een verre bal Alessio Staelens, die knap afwerkte. Eerder had Lennart Mertens een penalty laten liggen. Deinze kon zich bij het Lommel uit de City Group zelfs zo’n misser veroorloven. “Iedereen kan een strafschop missen”, aldus Challouk. “In zovele jaren is het de eerste keer dat Lennart faalt. Als team hebben we dat mooi rechtgezet. Met een verdiende zege.”

Geen paniek na nul op zes

Voor een ploeg die met kleine voorsprong de rust ingaat is het vierde kwartier meestal belangrijk. Deinze kwam beter uit de kleedkamer dan Lommel. Drie minuten na de rust moest thuisdoelman Svedkauskas twee keer bij dezelfde fase zijn kunde tonen. Op een kopbal van Mertens en een schot van Gert Van Walle. Even later kon Challouk, na een collectieve aanval en een aflegger van Michiel De Looze, de voorsprong verdubbelen. Diep in de toegevoegde tijd halveerde Lommel de achterstand, maar dan waren de vier minuten extra speeltijd zo goed als op. “Onze mindere competitiestart is uitgewist”, gaat Challouk voort. “Na nul op zes tegen Union en Seraing panikeerden we niet. Intussen hebben we gezien dat in deze reeks iedereen van iedereen kan winnen.”

Normaal stond woensdag een trip naar Westerlo op de kalender, maar die partij is voor de tweede keer uitgesteld. De kalendermakers leggen vrijdag een nieuwe datum vast. Dus moet Deinze zondagavond om 20 uur thuis tegen Lierse Kempenzonen op zoek naar negen op negen.