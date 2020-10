Young Red Dragon Wout D’heer (Lindemans Aalst) uitgeroepen tot beste middenman op EK U20 Dominic Beckx

05 oktober 2020

21u01 0 VOLLEYBAL De Young Red Dragons behaalden een knappe derde plaats op het EK U20 in het Tsjechische Brno. Naast kinesist Bram Wuyts had Lindemans Aalst ook bij de spelers twee vertegenwoordigers, receptie-hoekspeler Robbe Van de Velde en middenman Wout D’Heer. Laatstgenoemde presteerde heel sterk en werd uitgeroepen tot beste middenman van het tornooi.

“Het is uiteraard heel plezant om naast de bronzen medaille met de ploeg ook een individuele prijs te pakken”, zegt de 19-jarige inwoner van het Oost-Vlaamse Zele die vanavond (maandag) met de Belgische delegatie in België landde. “Het is een mooi extraatje. Als ploeg vonden we zelf dat er misschien meer inzat. In de halve finale tegen Rusland kwamen we op een 2-1-voorsprong en in de vierde set hadden we steeds een bonus. De Russen krabbelden op het einde echter recht en we verloren alsnog die set. We begonnen aangeslagen aan de tiebreak en keken al snel tegen een 2-9-achterstand aan. We knokten ons terug in de match en kwamen zelfs nog op een 11-10-voorsprong. Een ace via de netrand deed ons de das om. Spijtig dat we de finale nipt misten want de top-twee stond gelijk met een ticket voor het WK. Onze kansen op WK-deelname zijn nu zo goed als onbestaande, maar we zijn blij dat we konden tonen dat het verschil met de top helemaal niet zo groot is. Er zit heel wat talent in deze groep en de sfeer is fantastisch”.

D’heer is kapitein van het nationale U20-team van coach Kris Eyckmans en startte steeds in de basis. Ook Robbe Van de Velde, net als D’heer nieuw bij Lindemans Aalst, droeg zijn steentje bij.

“Het is tof om dit samen met ploegmaat Robbe mee te maken. We zijn al lang vrienden en amuseren ons altijd. Robbe startte meestal op de bank, maar zeker tegen Frankrijk en Polen toonde hij zich heel nuttig. Bij een 1-0-achterstand tegen de Fransen heeft Robbe met zijn invalbeurt de match doen kantelen met een aantal blocks en zijn stabiliteit in receptie”.

D’heer werd opgeleid bij JTV Berlare-Zele. Na de volleybalschool in Vilvoorde werd hij door Lindemans Aalst weggeplukt bij Gent. De middenman van 2,02 meter mocht al even proeven van de “grote” Red Dragons.

“Ik werd een eerste maal opgeroepen door bondscoach Brecht Van Kerckhove toen die voor de European Golden League vooral voor de jeugd koos. Afgelopen winter was ik er opnieuw bij voor het Olympisch Kwalificatietornooi en speelde ik samen met toppers als Sam Deroo en Thomas Rousseaux.”

“Veel leren van Simon Van de Voorde”

Bij Aalst werd D’heer binnengehaald als vervanger voor de Nederlander Tim Smit (Achel). Samen met Twan Wiltenburg en Simon Van de Voorde vormt hij het Aalsters middencompartiment.

“Simon is een echte topper. Hij heeft zoveel ervaring en staat heel wat trappen hoger dan ik. Er zijn niet veel betere middenmannen in België. Ik heb het geluk dat ik elke dag samen met hem mag trainen. Ik kan heel veel van Simon leren. We hebben een team met heel wat nieuwe gezichten. Het zal tijd vragen om op elkaar ingespeeld te geraken. Dat bleek afgelopen weekend al tegen Menen. De kwaliteit en het talent is er, ik heb er dus een goed oog in dat we er wel gaan komen. Het zal erop aankomen om af te werken op de belangrijke momenten”.

Zondag tegen Maaseik?

Nadat de Belgische delegatie op Belgische bodem landde, ging het onmiddellijk richting Vilvoorde voor een Corona-test.

“We keerden terug uit een rode zone waardoor ik sowieso zeven dagen in sociale quarantaine moet. Volgens de regels van Sport Vlaanderen mag ik als topsporter in die periode meetrainen, op voorwaarde uiteraard dat de Corona-test negatief is. Ook de club moet zijn goedkeuring geven. Ik verwacht dat ik de uitslag vrij snel zal hebben en dat ik woensdag of ten laatste donderdag opnieuw zal meetrainen. Ik hoop er dus bij te zijn voor de trip van zondagavond naar Maaseik.”