Younes De Witte tweemaal trefzeker in eerste thuismatch Munkzwalm: “Ik word niet de nieuwe Tim Matthys” Hans Fruyt

24 september 2020

19u30 2 Sport in de buurt SK Munkzwalm haalde in de eerste thuismatch in eerste provinciale stevig uit. Sleidinge, ook nieuw in de reeks, werd woensdag met 6-0-verliescijfers naar huis gestuurd. Younes De Witte (26) nam twee van de zes goals voor zijn rekening. Jelle Delie, Thomas Rasschaert, Kenneth Fouquet en Fabian De Bondt waren de andere afwerkers.

Na het 3-0-verlies bij SK Denderhoutem koos trainer Davy Minnaert voor een andere rechterflank. Milo Roskam en Younes De Witte kwamen tegen Sleidinge aan de aftrap. Met twee goals voor de rust bedankte De Witte voor die eerste basisplaats. Hij opende na vier minuten de score. “De trainer had gevraagd van bij de aftrap hoge pressing te zetten”, vertelt De Witte. “Op een stilstaande fase nam ik in de tweede zone een bal in één tijd op de slof. Perfect, mijn volley stierf uit in de netten, een ideale start. Jelle Delie verdubbelde snel onze voorsprong. Met drie goals net voor de rust beslisten we de partij. Ik nam de derde goal voor mijn rekening. Kenneth Fouquet stuurde mij diep. Op snelheid kon ik een tweede keer scoren. Voor ons was het heel belangrijk om de eerste thuismatch te winnen. Dat is gelukt. We moeten proberen zondag tegen Jong Zulte ook onze tweede wedstrijd voor eigen volk tot een goed einde te brengen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want Zulte heeft na partijen tegen twee sterke ploegen nog geen punten.”

Spelvreugde is terug

Zulte verloor bij Elene-Grotenberge en thuis tegen Zele en zal niet met open vizier naar het Zwalmse kunstgras afzakken. Bij Munkzwalm speelde Younes De Witte – de Waaslander woont al een tijdje in Brakel en speelde de drie voorbije seizoenen bij KVV Vlaamse Ardennen – woensdagavond op de positie van ex-profvoetballer Tim Matthys. De Zottegemnaar loodste blauw-wit vorig seizoen naar de titel in tweede B, maar hing de voetbalschoenen aan de haak. “Tim stuurde ons woensdagavond felicitaties na de zege tegen Sleidinge”, glundert De Witte. “Neen, ik word niet de nieuwe Tim Matthys: hij is niet vervangbaar. Vorig seizoen was ik, na twee mooie jaren, bij Ardennen ongelukkig. Een peesontsteking hield me een maand van het veld. Ik geraakte niet meer volledig fit, dat deed me de das om. Bij Munkzwalm vond ik de spelvreugde terug.”