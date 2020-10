Yorick Slaets en Quinten Dalving zetten noodgedwongen een punt achter hun (kort) seizoen Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

09u24 0 Sport in de buurt Twee van de betere jeugdrenners uit de regio hebben noodgedwongen een punt moeten zetten achter hun campagne. Yorick Slaets en Quinten Dalving besloten omwille van medische redenen om hun seizoen op de weg vroegtijdig te beëindigen. Eerstgenoemde overweegt wel om over enkele weken aan een paar wedstrijden op de piste mee te doen.

Hoewel Yorick Slaets na de competitieherneming slechts tien koersen kon afwerken, kon de nieuweling van Avia-Rudyco-Janatrans mooie resultaten voorleggen. Een tweede plaats in Heultje en een vierde plaats in Pollare waren de hoogtepunten.

Geen corona

Vader Sam berichtte gaf als eerste een stand van zaken. “Begin vorige week kreeg Yorick hoge koorts. Hij onderging drie coronatesten en longonderzoeken. Die waren gelukkig allemaal negatief uitgevallen. Vermist de hoge koorts aanhield, werd Yorick opgenomen in het UZ Antwerpen. De artsen vermoeden dat het om een infectie gaat, maar onderzoek heeft ons nog niets wijzer gemaakt. We alleen dat zijn ziekte niets met Covid-19 te maken heeft en er ook geen specifiek verband is met het wielrennen. Verder tasten we in het duister.”

Geen BK, wel piste

Yorick Slaets zelf laat via de sociale media weten dat hij iedereen bedankt voor de steun die hij de voorbije dagen mocht ondervinden. “De temperatuur raakt stilaan onder controle en ik kan weer wat eten. Ik voel me wel fel verzwakt door hetgeen ik de voorbije week meemaakte. De oorzaak is nog altijd onbekend. Geen Belgisch kampioenschap dus voor mij volgende week in Affligem. Ik wil eerst volledig genezen. Daarna bereid ik me voor op de piste. Met mijn buddy Jarne Jonckheere wil ik het goed in de ploegkoers. Ik kom terug bij de U19.”

Quinten Dalving

Ook Quinten Dalving beëindigt vroegtijdig het seizoen. Vorige week berichtten we al dat de junior op mysterieuze wijze ten val kwam op training. “Mijn cardioloog heeft overleg gehad met een professor. Maandag volgt er een elektrofysiologisch onderzoek en zou er een chip worden ingeplant. Verder koersen kan dus niet meer. Ik kijk er wel al naar uit om in 2021 terug aan de start te staan van een wielerwedstrijd.”