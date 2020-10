Yentl Egerickx is matchwinnaar voor Diegem Sport op bezoek bij Wijgmaal: “Dit doet zoveel deugd”

Dominic Beckx

04 oktober 2020

18u54 0 VOETBAL Lange tijd zag het ernaar uit dat tweedenationaler Diegem Sport na de knappe vier op zes zijn eerste seizoensnederlaag zou lijden. Op het veld van Wijgmaal stond groen-wit nog voor het kwartier op achterstand. De kentering kwam er pas in het slotkwartier. Yentl Egerickx maakte kort na zijn invalbeurt gelijk en na een bizarre owngoal van de thuisploeg legde de twintigjarige aanvaller de 1-3-eindcijfers vast. Diegem Sport deelt na drie speeldagen zowaar de leiding met Bocholt.

“Amai, dit doet zoveel deugd”, aldus de Diegemse matchwinnaar. “Ik heb de laatste tijd heel wat blessureleed gekend. Het was van maart geleden dat ik nog een wedstrijd met inzet speelde en ik behoorde tegen Wijgmaal nog maar voor de eerste keer bij de kern. Ik ben dan ook heel blij dat ik dit mag meemaken.”

“Zonder echt onder druk te zijn gekomen, kwamen we rond het kwartier op achterstand. Voor de pauze konden we niet echt uitgespeelde kansen creëren. Na de rust trachtten we meer door te drukken en rond het uur mocht ik invallen. Ik ging naast Ali Barkellil in de spits spelen met de bedoeling om nog meer druk te zetten. Dat is goed uitgedraaid. Bij mijn eerste doelpunt trapte ik eerst op de lat. De rebound schoof ik met links onder de doelman. Die gelijkmaker gaf ons een enorme boost. We kwamen dan een beetje op een vreemde manier op voorsprong. Thuisspeler Da Rocha trapte van buiten de rechthoek de bal perfect in de kruising van zijn eigen doel. Wijgmaal zocht dan naar de gelijkmaker. Maar verder dan een schot van ex-Diegem-speler Ilias Benamar, dat knap gepakt werd door doelman Dean Michiels, kwam de thuisploeg niet. Wij loerden op de tegenaanval en in het slot kon ik op aangeven van Grégory Gilbert de bal in een leeg doel trappen.”

Egerickx is bezig aan zijn derde seizoen aan de Woluwelaan. In zijn debuutseizoen scoorde de inwoner van Grimbergen zes keer. Vorig seizoen werd verstoord door heel wat blessureleed waardoor de gewezen speler van Eendracht Aalst slechts twee keer in de basis stond. “Ik heb de laatste tijd inderdaad mijn deel van de blessures gehad. De miserie begon met een scheurtje in de hamstrings en sindsdien was het het één na het ander. Zo liep ik ook nog een scheurtje in het dijbeen op. Ook in de huidige campagne was ik al op de sukkel met een blessure aan het ligament van de enkel. Sinds vorige week train ik opnieuw mee. Vrijdag speelde ik een uur met de beloften tegen Betekom. Het was niet de bedoeling dat ik zou meegaan naar Wijgmaal, maar uiteindelijk zat ik wel in de kern. Ik ben blij dat ik sinds lang opnieuw zonder last kon voetballen en vooral dat ik het team heb kunnen helpen. Ik kom nog matchritme tekort en ik blijf me verzorgen en mijn best doen op training. Ik hoop dit seizoen nog zoveel mogelijk speelminuten te verzamelen.”

Volgende week derby tegen SK Londerzeel

Na de eerste drie speeldagen liet Diegem Sport een knappe zeven op negen noteren en staat samen met Bocholt zelfs op de eerste plaats. Een ongekende luxe voor een team dat de laatste seizoenen telkens geen al te beste start nam. “We wisten dat dit met onze kern mogelijk was. Waar het ons de voorbije seizoenen aan het nodige tikkeltje geluk ontbrak, zit het nu meer mee. Volgend weekend is er de derby voor eigen publiek tegen SK Londerzeel. We gaan die wedstrijd zo goed mogelijk voorbereiden. We gaan uit van ons eigen kunnen en gaan voluit voor de drie punten.”