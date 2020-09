Yarno Van Herck wint in de Vlaamse Ardennen: “Na een zware wedstrijd ben ik nog vrij snel” Hans Fruyt

30 september 2020

14u38 0 Sport in de buurt In Maarke-Kerkem boekte eerstejaarsnieuweling Yarno Van Herck zaterdag zijn vierde zege van het seizoen. Een meer dan behoorlijk aantal want van half maart tot begin juli kon door de coronapandemie niet worden gekoerst. Voor het BK in Affligem op 11 oktober is hij topfavoriet.

Eind juli boekte Yarno Van Herck in het Waalse Tilly zijn eerste seizoenzege. In de Memorial Igor Decraene, de nationale testtijdrit in Waregem, klokte hij de beste chrono. Daarna was hij de sterkste in het Zeeuwse Hoedekenskerke. Vorige zaterdag trok hij naar de Vlaamse Ardennen. “Een koers met in totaal 750 hoogtemeters, veel regen en wind: echt mijn ding”, beweert de rijzige nieuweling uit Lille. “Bij de start stond ik helemaal achteraan, maar ik kon snel opschuiven en zat in de loop van de eerste ronde aan de voet van een klim al helemaal voorin. Het werd een afvallingswedstrijd. In de finale bleven we in de spits nog met vijf over. In de slotronde probeerde ik mijn gezellen een paar keren te verschalken, maar dat lukte niet. In de sprint kon ik het afmaken. Aan het einde van die zware wedstrijd voelde ik me nog vrij goed en was ik nog redelijk snel.”

Van Herck klopte Aaron Dockx – bij de junioren in het veld recent al goed voor twee zeges – Maxence Place, Matis De Meijts en Niels De Clerck. Zaterdag trekt hij naar Corswarem. Een week later staat in Affligem het BK op de weg op de kalender. Eerstejaarsnieuwelingen rijden een aparte titelstrijd. Op 25 oktober doet de pion van CT Glabbeek in Borlo een gooi naar de Belgische tijdrittitel.

“Bij de aspiranten werd ik Belgisch kampioen tegen de klok, op de weg pakte ik nog nooit de driekleur”, aldus Van Herck die volgend jaar bij Acrog-Tormans Balen BC zal koersen. “Vlaams wegkampioen werd ik al eens. In Affligem zal het parcours niet volledig vlak zijn. Dat is in mijn voordeel. Ik vermoed dat Sente Sentjens een van mijn voornaamste opponenten wordt. In een kampioenschap op de weg heb je wat geluk nodig om te kunnen winnen. Op het BK tijdrijden valt dat weg. Ik hoor dat het parcours in Borlo wat te vergelijken valt met dat van St-Lievens-Houtem waar ik vorig jaar bij de veertienjarigen de tijdrittitel veroverde.”