Yannick Mols (KVC Houtvenne) na knappe zege tegen Eendracht Aalst: “We begonnen met een goaltje voorsprong” Jef Tegenbos

04 oktober 2020

19u59 0 Sport in de buurt Houtvenne heeft zijn eerste overwinning in tweede nationale B op zak. Na de nederlaag in de openingswedstrijd tegen Hoogstraten, en het gelijkspel van vorige week in Diegem, slaagden Glenn Van Asten en zijn ploegmaats erin om Aalst op de knieën te krijgen.

Voor Eendracht Aalst, dat in laatste instantie zijn zieke aanvoerder Gianni De Neve moest vervangen, was het zijn eerste competitiewedstrijd. De eerste minuut was nog niet verstreken toen Yannick Mols de thuisploeg op voorsprong bracht.

“Een heerlijk gevoel”, omschrijft de spits het moment. “Niet vergeten dat Aalst toch een ploeg is die hoog staat aangeschreven. In feite begonnen we met een doelpunt voorsprong. Het gegeven dat het voor Aalst de eerste wedstrijd was, kan voor ons een voordeel geweest zijn. Voor mij is het mijn eerste treffer voor Houtvenne. Ik ben in het tussenseizoen, voor een uitleenbeurt van één jaar, overgekomen van Westerlo. Bedoeling is dat ik bij Houtvenne ervaring op kan doen.”

Kansen

Houtvenne voetbalde in de eerste helft vrij goed, maar vergat zijn bonus op te drijven. In de zone van de waarheid liep het fout. “Het tegendoelpunt was een koude douche”, bevestigt de aanvaller. “Op dit niveau weet je dat dat vroeg of laat afgestraft kan worden. Gelukkig heeft Senne Van Bauwel in de slotfasen de zege over de streep kunnen trekken.”

“Voor een ploeg als Houtvenne is het belangrijk om in alle omstandigheden rustig te blijven”, zegt trainer Geert Van Dessel. “Het feit dat we deel kunnen uitmaken van tweede nationale, is op zich al bijzonder. Tijdens de rust heb ik groep gewezen op het feit dat we meer efficiënt moesten zijn. Als je dan het eindresultaat bekijkt, is dat om trots op te zijn.”

Goed begonnen

Met een vier op negen is men in de Hulshoutse deelgemeente bijzonder fier over de start. “Ik denk dat we wekelijks moeten genieten van de momenten die we meemaken”, aldus de T1. “Dat we een wedstrijd als vandaag tegen Aalst winnend kunnen afsluiten, is een compliment voor iedereen die daar zijn steentje heeft toe bijgedragen. Bescheiden blijven is een codewoord dat we als groep trouw moeten blijven.”