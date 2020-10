Yannick De Winter en KFC Lille spelen gelijk op Wellen: “Gesloten wedstrijd met te weinig kansen” Jef Tegenbos

13u35 0 Sport in de buurt Derdenationaler Lille heeft op het veld van Wellen in extremis een gelijkspel kunnen inschrijven. De thuisploeg kwam net voor het uur op voorsprong. Maar in de slotfase bracht Maïco Gerritsen de stand in evenwicht. Meteen is dit de eerste puntendeling voor Lille in deze competitie.

Na twee sterke prestaties voor eigen volk was het voor de geel-zwarte aanhang uitkijken naar het eerste succes op verplaatsing. In het Limburgse Wellen keek Lille lange tijd tegen zijn tweede nederlaag op vreemde bodem aan. “Maar een wedstrijd duurt negentig minuten”, zegt doelman Yannick De Winter. “Na die gelijkmaker zag het zelfs ernaar uit dat we erop en erover gingen gaan. Uiteindelijk is het bij een puntendeling gebleven.”

Voor de toeschouwers was Wellen-Lille geen duel dat met gouden letters in de geschiedenisboeken zal geschreven worden. “Wellen hield veel volk achter de bal, waardoor het bijzonder moeilijk voetballen was”, stelt de Lilse aanvoerder. “Daardoor waren de mogelijkheden aan beide zijden schaars. Bovendien was het bijzonder moeilijk voetballen. Doordat het kunstgras er nat bij lag, schoot de bal vaak weg. Een gegeven waar we moeite mee hadden.”

Lille heeft behoorlijk wat spelers in de rangen, die in het verleden op nationaal vlak actief waren. Dat was vorig jaar in eerste provinciale eveneens het geval. “Toch is er een verschil”, onderstreept het Lilse sluitstuk. “Vorig jaar konden we vaak een wedstrijd na een uur dood maken. Dat is in derde nationale niet meer het geval. Nu moeten we wekelijks tot het laatste fluitsignaal het onderste uit de kan halen. Maar met zeven punten in vier wedstrijden hebben we onze start niet gemist.”

Leider

Lille toonde de voorbije weken dat het voor eigen volk een moeilijk te bekampen tegenstander is. Zaterdagavond komt Betekom op bezoek. De Vlaams-Brabantse formatie staat aan de leiding. Lille en Betekom zijn op dit moment de meest productieve ploegen in de reeks. “Ik heb geen idee hoe sterk ik Betekom moet inschatten, maar een uitdaging wordt het alleszins.”