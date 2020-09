Yannick Bevers heeft voet in alle vier de doelpunten van Sint-Lenaarts: "Twijfels van ons afgespeeld"

Kristof Gabriels

28 september 2020

06u40 0 Sport in de buurt Met twee goals, een assist en een uitgelokte strafschop had Yannick Bevers zaterdagavond tegen Diest (2-4) een groot aandeel in de eerste Sint-Lenaartse zege van het seizoen.

Derdenationaler Sint-Lenaarts had afgelopen weekend nog iets recht te zetten na de zware 1-4-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Betekom. “Daarom doet deze zege ook zoveel deugd, want we zaten na vorige week toch wat in de put ”, vertelt uitblinker Bevers. “Bovendien hadden we al niet de beste voorbereiding achter de rug, waardoor er toch wat twijfel in de ploeg geslopen was.”

Daar viel tegen Diest nochtans weinig van te merken. “Terwijl het vorige week duidelijk nog zoeken was, stonden we er nu wel als ploeg. Op de twee tegendoelpunten na, gaven we bijvoorbeeld nauwelijks iets weg. Het volledige plaatje klopte trouwens, want ook voorin kwamen we een stuk gevaarlijker voor de dag dan tegen Betekom. Laat ons dus hopen dat we nu vertrokken zijn. Niet dat we het verlies op de openingsspeeldag zomaar moeten vergeten, maar we hebben de twijfels wel wat van ons afgespeeld. Bovendien kunnen we op de prestatie van afgelopen weekend absoluut voort bouwen.”

Niet met alle pluimen gaan lopen

Bevers had een voet in alle vier de goals van Sint-Lenaarts. “In de voorbereiding vond ik ook al vlot de weg naar doel. Enkel vorige week liep het iets stroever, maar ik panikerde niet”, aldus Bevers. “Al wil ik zeker niet met alle pluimen gaan lopen. We hebben als groep de rug gerecht door te knokken voor elke meter. Ook de invallers deden het trouwens prima, want je mag niet vergeten dat De Roover in de opwarming geblesseerd uitviel en Jaeken nog voor het halfuur naar de kant moest. De omstandigheden waren dus allesbehalve ideaal.”

De Eesterploeg krijgt komend weekend leider Pelt over de vloer. De Limburgers tellen na twee speeldagen als enige ploeg nog het maximum van de punten. “Gelukkig is de ban gebroken, want het zou geen cadeau geweest zijn om met een nul op zes één van de grote titelkandidaten te moeten ontvangen. Nog een reden dus waarom we deze opsteker goed konden gebruiken. Anders had er meteen al wat druk gezeten op de match tegen Pelt en dat kunnen we missen als kiespijn.”