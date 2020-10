Yanni De Vriendt en Tempo Overijse hopen ongeslagen reeks verder te zetten: “We zijn op de goede weg” DRIES CHARLIER

01 oktober 2020

13u32 0 Sport in de buurt Met een vier op zes is Tempo Overijse meer dan degelijk aan het seizoen begonnen. De derdenationaler staat op een gedeelde eerste plaats in het klassement en hoopt zaterdag op bezoek bij Sportkring Sint-Niklaas voor een derde keer op rij punten te pakken.

Afgelopen weekend wonnen de Overijsenaren met 1-3 op het veld van Torhout. “We hadden thuis tegen Melsele (2-2) toch op meer gehoopt en wilden dus samen iets rechtzetten op Torhout en dat lukte goed”, stelt Yanni De Vriendt. “De mentaliteit en de kwaliteit waren aanwezig en zo konden we onze eerste driepunter verdiend pakken.”

Vlak na de rust legde Overijse de wedstrijd in een definitieve plooi. “Of de strafschop en de rode kaart die erbij hoorde een grote rol speelde? We hadden over heel de wedstrijd wel controle. We gingen rusten met 0-0, maar hadden het gevoel dat die 0-1 niet veraf kon zijn. Natuurlijk was dat strafschopdoelpunt wel een bevrijding.”

Niet onderschatten

“Na de match hebben we terecht genoten van die overwinning, maar de focus lag vanaf maandag op Sint-Niklaas. We weten dat het geen gemakkelijke verplaatsing zal worden. Met deze groep gaan we altijd voor de drie punten. Van onderschatting mag er geen sprake zijn. Daar hebben we in het verleden hopelijk onze lessen uit getrokken.”

Overijse vindt dit seizoen wel makkelijk de weg naar doel. “Dat gaat inderdaad steeds vlotter. We weten elkaar allemaal beter te vinden en de automatismes beginnen eruit te komen. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken.”

De nul houden

De Vriendt moest zich in de afgelopen twee wedstrijden wel al meer dan hem lief was omdraaien om de bal uit zijn doel te halen. “Of ik aas op een clean sheet? Azen zou ik niet durven zeggen, maar het zou natuurlijk wel eens deugd doen. Die clean sheet komt er wel. Daar maak ik me geen zorgen over. Het belangrijkste is dat we die punten pakken en de rest komt vanzelf.”

“We zijn op de goede weg. We analyseren onze wedstrijden goed en werken op de zaken die minder waren. Het grootste verschil met vorig jaar is dat de werkmentaliteit en wil om beter te worden dit seizoen echt wel aanwezig zijn. We zijn een groep die goed aan elkaar hangt met allemaal nuchtere jongens die vooruit willen.”