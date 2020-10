Yan De Maeyer helpt Tempo Overijse met doelpunt en assist voorbij Bambrugge: “Toch had ik een mindere wedstrijd” DRIES CHARLIER

11 oktober 2020

21u07 0 Sport in de buurt Derdenationaler Tempo Overijse is er zaterdag in geslaagd om een vervolg te breien aan haar goede start van het seizoen. Het won verdiend met 2-0 van Racing Bambrugge. De Overijsenaren lijken vertrokken voor een mooie periode, al mag Covid-19 geen roet in het eten gooien.

“We hadden in de eerste helft het spel in handen”, doet Yan De Maeyer de analyse. “Zo dwongen we enkele kansen af, waardoor we voor de rust eigenlijk 3-0 konden voorstaan. We lieten Bambrugge niet in hun spel komen. Ze konden wel gevaarlijk zijn vanaf de flanken en op stilstaande fases. Daar moeten we echt nog aan werken en zien dat iedereen goed staat bij hoekschoppen.”

“Ik had een mindere wedstrijd, maar de ploeg stond volop achter mij. Met hun steun probeerde ze mij in de wedstrijd te houden, wat toch echt mooi is. Ik was dan ook blij dat ik de ploeg kon helpen met mijn doelpunt en assist. Na de rust moesten wel wat achteruit kruipen en konden we ons eigen spel niet meer spelen. Het is dan wel positief dat we de wedstrijd winnend konden afsluiten en iedereen zijn werk bleef doen.”

Tevreden over het behaalde aantal punten

“We mogen met de zeven op negen zeker niet klagen over onze start van het seizoen. Het is jammer dat we onze eerste wedstrijd gelijkspeelden tegen Melsele. In die wedstrijd zat er meer in, maar dat is nu eenmaal voetbal. Soms zit het mee en soms zit het wat tegen.”

“Ik denk dat we tevreden mogen zijn over het aantal punten dat we behaalden en de prestaties die we hebben geleverd. We moeten gewoon zo verder doen. Als we in deze flow kunnen blijven dan zie ik dit echt wel een zeer goed seizoen worden als de corona het niet tegenhoudt.”

Positivisme

Opvallend is hoeveel positivisme er hangt rond Tempo Overijse dit seizoen. Een groot verschil met vorig seizoen. “Elk jaar is anders natuurlijk. Je voelt dat dit seizoen inderdaad. Iedereen wil voor elkaar werken. Er zijn geen individu’s. We hangen goed aan elkaar.”

“We moeten deze sfeer en positiviteit in de groep aanhouden. Zo kan het wel eens heel mooi gaan worden. Meer kan ik er niet van zeggen. De corona maakt het moeilijker om elkaar nog beter te leren kennen. Normaal doe je samen nog wel zaken bij de voetbal. Het kan momenteel alleen nog maar beter worden. Hopelijk komt de corona er niet tussen en kunnen we nog een betere sfeer creëren.”