Xavier Penneman staat met Landen voor eerste thuismatch: “We willen de verrassing worden” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

15u20 0 Sport in de buurt Op de eerste speeldag van de nieuwe competitie moest Landen nog het onderspit delven tegen de buren uit Tienen. Zaterdag staat de eerste thuiswedstrijd in tweede landelijke op het programma. Hasselt komt over de vloer. De Limburgers begonnen aan het seizoen met een vlotte zege tegen Lier. In Landen is men dus gewaarschuwd.

Als nieuwkomer op het landelijk niveau houdt men in Landen het best de voeten op de grond. Xavier Penneman – op de eerste speeldag tegen Tienen topschutter met 25 punten – beseft dat er geen wonderen bestaan. “Toevalligheden bestaan niet in het basketbal op dit niveau. Je mag een beetje dromen, maar niet te veel. Dat neemt niet weg dat we geen ambitie mogen tonen. We willen de verrassing van deze competitie worden. Daarvoor hebben we zeker genoeg kwaliteit in huis. We moeten gewoon de punten pakken, waar we kunnen. Dat mag dit weekend al beginnen tegen Hasselt.”

Een ancien

Xavier Penneman verdedigt al vier seizoenen de kleuren van Landen. “Ik woon in Hannuit. Toen ik in Landen tekende, had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik hier gevonden. Coach Sven Manghelinckx kende ik al van vroeger. Van aanpassingsproblemen is nooit sprake geweest. In Landen kwam ik bij een heel familiaal team terecht. Als ik er nu over nadenk, had ik al veel vroeger naar de club moeten komen. Drie seizoenen heb ik in eerste provinciale gespeeld. Je zag de ploeg steeds groeien. Het is dan ook geen toeval dat we de promotie naar tweede landelijke konden afdwingen. Vorig seizoen had ik vaak werkverplichtingen in het weekend, waardoor ik niet altijd present kon zijn. Op dat vlak loopt het nu beter. Ik zet mij in om alle matchen te kunnen meespelen.”

Twee werelden

Als geen ander kan Xavier Penneman het verschil tussen het Vlaamse en het Waalse basketbal inschatten. “Het zijn twee andere werelden. Het gaat daarbij niet over goed of slecht, maar er zijn wel degelijke verschillen. In Vlaanderen wordt er zeer fysiek gespeeld. Over de taalgrens komt de techniek van een speler vaak meer aan bod. Ik merk dat Vlaamse ploegen meestal goed georganiseerd zijn. Spelers worden er in de watten gelegd.”