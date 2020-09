Wouter Monchy pakt knap zilver in internationale Franse triatlon: “Goed resultaat na pech van dag voordien” Kristophe Thijs

27 september 2020

20u39 0 Sport in de buurt De Belgische proftriatleet Wouter Monchy uit Wichelen is zondag knap tweede geworden in de internationale kwarttriatlon van het Franse Deauville. Monchy nam zo revanche nadat hij zaterdag was uitgevallen na twee lekke banden in de halve triatlon die ook werd omgedoopt tot een duatlon. Onze landgenoten Pieter Heemeryck en Alexandra Tondeur wonnen overigens die wedstrijd op zaterdag. Ook zondag waren de weersomstandigheden erg bar. Het was koud, regenachtig en winderig waardoor de zwemproef, net zoals zaterdag, vervangen werd door een looponderdeel.

De Franse atleet Basil Gogo ging zondag van start tot finish aan de leiding. Wouter Monchy kwam als derde van de fiets, maar snelde in de laatste 10 km nog naar de tweede plaats. Voor Monchy was het nog een mooie opsteker na de pech van zaterdag. “Ik had nochtans een goed gevoel zaterdag”, vertelde Monchy. “Ik had een sterke eerste run, maar dan sloeg het noodlot toe. Na 22 km fietsen knalde ik over een steen op de weg tijdens een afdaling. Ik kon nog net recht blijven en zo een val vermijden, maar kreeg wel af te rekenen met twee lekke banden. Ik had maar 1 reservebandje mee, dus was het helaas einde verhaal. Gelukkig kon ik zondag dan nog starten op de kwarttriatlon, want ik had ook voor die wedstrijd een startbewijs op zak.”

Duatlon

Maar ook die zondagwedstrijd werd door het barre weer dus omgedoopt tot een duatlon. “Tijdens de eerste loopproef ging het er meteen hard aan toe. Op de fiets was het vooral zaak om recht te blijven, want er stond eigenlijk nog meer wind dan zaterdag. Tijdens de afsluitende loopproef was het alle remmen los en heb ik één van mijn beste tien kilometer-loopproeven afgelegd”, aldus Monchy die maar wat blij was met zijn tweede plaats na alle pech die hij zaterdag kende.

Goede vorm

Voor Wichelenaar Monchy was het in Frankrijk één van zijn eerste wedstrijden in de voorbije twaalf maanden. Hij kwam eind augustus wel in eigen land aan de start van de triatlon van Viersel waarin hij als vijfde over de streep kwam. “De vorm is dus meer dan goed en ik hoop die snel eens te kunnen tonen in een triatlonwedstrijd over de volledige afstand”, benadrukt Monchy.