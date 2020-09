Wouter Biebauw vindt extrasportieve stabiliteit bij Beerschot: “Voortaan moet ik weer enkel aan voetballen denken” Kristof De Cnodder

24 september 2020

19u59 0 Sport in de buurt Met Wouter Biebauw (36) haalde Beerschot deze week een extra brok ervaring voor in doel in huis. Beerschot ziet in Biebauw de ideale doublure voor Mike Vanhamel, terwijl Biebauw zelf op het Kiel de extrasportieve stabiliteit hoopt te vinden die hij de afgelopen tijd miste bij Roeselare. “Het doet deugd dat ik weer enkel aan voetballen moet denken.”

Nadat eerstenationaler KSV Roeselare onlangs failliet werd verklaard, kwam Wouter Biebauw in beeld bij Beerschot. Paars-wit wou nog wel een extra (reserve)keeper naast de jonkies Lejoly en Goossens en plots was Biebauw een opportuniteit. Toen Roeselares curator groen licht gaf, was de overstap snel beklonken.

“De voorbije weken en maanden waren niet simpel”, blikt Biebauw terug. “Bij Roeselare liep er de laatste tijd veel fout op extrasportief vlak. Ik heb daar toch wel van afgezien. Sowieso ben ik iemand die altijd erg betrokken is bij zijn club en bij Roeselare heb ik alles bij mekaar een jaar of tien gespeeld. Dat is dan een deel van je leven. Op het einde was het gewoon niet meer plezant. Als kapitein zat ik meer in de bestuurskamer - om extrasportieve en financiële zaken te bespreken - dan dat ik in de kleedkamer zat.”

Positieve vibe

Het aanbod van Beerschot kwam voor de routinier dan ook als een soort van verlossing. “Na een heel negatieve periode terecht komen in een club waar een positieve vibe heerst: dat is het beste wat me kon overkomen. De omkadering is hier ook veel beter dan op het einde bij Roeselare. Het doet echt deugd dat ik nu weer enkel en alleen aan voetballen zelf moet denken. Bovendien voel ik het nodige vertrouwen van Beerschot, want men bood me een contract voor twee seizoenen aan. In het verleden speelde ik trouwens al vaak tegen Beerschot en ik bewaar er vooral goede herinneringen aan.”

Onderling respect

Dat Biebauw voortaan elke dag om 6.45 uur moet vertrekken om tijdig in het Olympisch Stadion te geraken en dat hij in principe de stand-in wordt van Mike Vanhamel deert de inwoner van Aalter niet. “Ik ken Mike Vanhamel al lang – het wereldje van de keepers is klein – en er is veel onderling respect”, benadrukt Biebauw. “Dat Mike een streepje voor heeft, is logisch, gezien zijn recente prestaties. In dat opzicht kan ik leven met een rol als reservekeeper. Weliswaar wil ik in een gezonde sfeer de concurrentie aangaan met de jongens die er al waren.”