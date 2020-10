Winkel Sport pakt tegen La Louvière eerste driepunter van het seizoen

Philippe Bourez

04 oktober 2020

Winkel Sport heeft zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken. Coach Jeffry Verhoeven zag zijn rood-zwarte poulains op Ter Schueren met 3-0-cijfers winnen van het Waalse La Louvière. Meteen is de nul van het bord voor de eerstenationaler, aan het tweede seizoen op dit niveau begonnen.

Met vroege goals van Dauchy en Velghe zat Winkel al na een kleine twintig minuten op rozen. Kort na de rust nam Debouver vanop de stip alle twijfels uit dit duel zodat de Winkelse supporters de eerste zege van het seizoen konden vieren. Coach Jeffry Verhoeven was uiteraard tevreden over de prestatie van zijn formatie. “Elke zege doet deugd”, opent Verhoeven zijn korte wedstrijdanalyse. “We kunnen gerust spreken van een verdiende overwinning. In de beginfase probeerden de Walen, met de wind in de rug, uit te pakken met de lange bal maar we kwamen nauwelijks in moeilijkheden. Integendeel, na een dik kwartier wisten we al zelf twee keer de netten te doen trillen zodat we meteen in een vrij gunstige positie het resterende gedeelte van de wedstrijd konden aanpakken. We hielden de partij vrij goed onder controle en gaven nauwelijks iets weg. Kort na de rust scoorden we een derde keer en die bonus zouden we ook niet meer uit handen geven. Een eerste zege die ons allemaal deugd doet.”

Versterkt?

Verhoeven kwam vorig seizoen halverwege het seizoen als T2 over van SK Oostnieuwkerke. Dit seizoen kreeg Verhoeven de kans om als hoofdtrainer te fungeren. “Of de ploeg in vergelijking met vorig seizoen versterkt is, kunnen we na twee matchen nog niet zeggen. De toekomst zal dat wel uitwijzen. In elk geval geeft die eerste driepunter ons allemaal het nodige vertrouwen en moeten we inderdaad stellen dat onze kern een serieuze metamorfose onderging. We bekijken in elk geval match per match.”

Wellicht geen oefenmatch

Volgend weekend is er geen competitievoetbal in eerste nationale. “Normaliter zouden we een oefenmatch spelen tegen Patro Maasmechelen maar gezien zij dit weekend wegens de corona niet speelden, zal dit oefenduel wellicht geen doorgang vinden. Onze volgende opdracht in de competitie is binnen twee weken thuis tegen Dessel Sport.”

Winkel Sport - La Louvière 3-0

Winkel: Galens, Dujardin, Reuse, Velghe, Verhooghe, Deschilder, Dauchy, Amini (87' Descheemaecker), Clyncke (88' Vanhaeren), Waeghe (60' Beyens), Debouver.

La Louvière: Fuakuingi, Fortune, Samson (70' Domoraud) (57' Ito), Luhaka, Utshinga, Zenadji, Sbaa, Da Veiga, Kante, Sakhi, Saidane (57' Aydouni).

Doelpunten: 16' Dauchy (1-0), 20' Velghe (2-0), 52' Debouver (3-0, strafschop).

Gele kaarten: Dauchy, Deschilder