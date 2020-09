Wim Kustermans (KFC Dessel): “Elke start belangrijk voor het vertrouwen” Jef Tegenbos

24 september 2020

Voor Dessel begint de competitie zaterdagavond om 19.30 uur met een thuiswedstrijd tegen de West-Vlaamse fusieclub Mandel United. Voor de groen-witte aanhangers wellicht een onbekende tegenstander.

Trainer Benny Lunenburg en zijn manschappen sloten vorig weekend de voorbereiding af met bekerwinst op het veld van Hoogstraten.

“Die laatste generale repetitie is niet onbelangrijk”, onderstreept doelman Wim Kustermans. “Persoonlijk vind ik dat we met een positief gevoel op de voorbije weken terug kunnen blikken. In zo’n periode wisselen goede en mindere momenten elkaar af. Dit jaar heeft dat eveneens te maken met de onderbreking van twee weken die door de coronamaatregelen werden afgekondigd.”

Reeks

Er zijn in eerste nationale nogal wat nieuwkomers, die bovendien met de nodige ambities aan de start komen.

“Er zijn ploegen die zonder meer een meerwaarde zijn, en het statuut van profclub meedragen. Daarom is het belangrijk om er van bij de eerste wedstrijd te staan. Een goede start zorgt voor de flow van de komende weken. Die zit er op dit moment in. Anderzijds spelen we onze eerste wedstrijd voor eigen volk, wat toch voor de nodige druk zorgt. Al kan dat eveneens een positieve invloed hebben.”

Routinier

Doelman Wim Kustermans is intussen één van de spelers met een lange staat van verdienste bij Dessel.

“Ik begin aan mijn zevende seizoen. Ik mag zeggen dat ik het reilen en zeilen binnen de club goed ken. Door de jaren heen heb ik mee een mooie weg kunnen afleggen. Persoonlijk hoop ik dat we een rustig seizoen kunnen doormaken.”

Beker

Begin deze week zat Dessel, tijdens de loting voor de volgende ronde van de Cofidis Cup, in de trommel. Het resultaat was dat er midden oktober een verplaatsing naar reeksgenoot Visé op het programma staat.

“Niet meteen een confrontatie om vrolijk van te worden”, zegt het Desselse sluitstuk. “Bovendien is Visé een reeksgenoot. In een bekercompetitie speelt daarbovenop het thuisvoordeel een voorname rol. Daar kunnen we niet van genieten. Maar willen we kans maken om een ploeg van 1A te ontmoeten, zullen we die opdracht succesvol moeten afsluiten.”