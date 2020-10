Wim Kustermans (KFC Dessel): “Dit is de opsteker die we nodig hadden” Jef Tegenbos

19u11 0 Sport in de buurt Dessel Sport heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Cofidis Cup. Het won, na verlengingen, met 1-2 op het veld van reeksgenoot Wezet. Op zich is dat een prestatie om in te kaderen. Omwille van corona zat zowat de ganse ploeg de voorbije weken aan de kant.

Het was voor trainer Benny Lunenburg lang wachten vooraleer hij wist over welke spelersgroep hij in Wezet kon beschikken.

“Op zich is dat uiteindelijk goed meegevallen”, zegt doelman Wim Kustermans. “Vrijwel iedereen was door de laatste coronatest geraakt. Het enige probleem was dat we bijna twee weken niet hadden getraind. Bovendien is Wezet een reeksgenoot.”

Verlengingen

Dessel werd meteen op de rooster gelegd. Het verschil werd pas in de verlengingen gemaakt.

“Dat we uiteindelijk na de negentig minuten het verschil hebben gemaakt, gaf ons de bevestiging dat het met de conditie toch goed gesteld is. Deze kwalificatie is vooral op het mentale vlak heel belangrijk. Het was trouwens in de aanloop naar deze wedstrijd al duidelijk: de honger om te presteren was bijzonder groot.”

Normaal

Bij Dessel hoopt men nu dat er een normale periode zal beginnen. Waarin er op regelmatige basis kan getraind worden.

“De competitie is pas begonnen, en wij hebben met de ploeg al drie onderbrekingen achter de rug. We hopen dat we deze week het voorziene trainingsprogramma kunnen afwerken en dat we zondag, op het veld van Sint-Eloois-Winkel, onze eerste wedstrijd in het kader van de competitie kunnen spelen.”

Loting

Dessel is een ploeg die zich de voorbije jaren nadrukkelijk manifesteerde in de Belgische bekercompetitie. Dit seizoen gaat het opnieuw in de trommel, dit keer met de ploegen uit 1A. In de hoop dat er een topaffiche uit de bus komt.

“De voorbije seizoenen hebben we telkens Moeskroen geloot”, zegt de Desselse doelman. “Op zich een wedstrijd die bij het grote publiek niet echt tot de verbeelding spreekt. Persoonlijk hoop ik in de eerste plaats op een thuiswedstrijd tegen een tegenstander met naam. Dat zou voor ook voor de club mooi zijn. Laat ons hopen dat er tegen die tijd opnieuw meer supporters rond het terrein mogen staan.”