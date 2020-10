Wietse Jacobs en Croonen Lommel zwaar ontgoocheld, na vermijdbare thuisnederlaag tegen SKT Ieper Guido Gielen

04 oktober 2020

09u07 0 Sport in de buurt Het werd een knotsgekke partij in “De Souverein” te Lommel waar de thuisploeg zichzelf in de voet schoot door domme technische fouten en met lege handen (72-76) achterbleef tegen een leep SKT Ieper.

De Lommelse coach Ronnie Mc Collum zag het doemscenario voor ogen toen Bram Schelkens en Toon Ceyssens hun vijfde fout aangesmeerd kregen en nadat de frustraties hoog opliepen, ook nog technische fouten voorgeschoteld kregen.

“De voorbereiding op de competitieopener tegen Ieper verliep naar wens en iedereen wist wat hem te wachten stond,” stelt een aangeslagen Mc Collum. “In de eerste helft sta je als coach machteloos omdat de boys hun taken niet uitvoerden. Gelukkig speelden we een sterke tweede helft, maar domme fouten doen ons de das om. Hopelijk trekken we hier wijze lessen uit voor de nabije toekomst.”

Bommenspecialist Wietse Jacobs (3X3) nam geen blad voor de mond.

“Onze start was veel te slap. Meteen waren we op achtervolgen aangewezen. Na de break toonden we meer inzet en agressiviteit en op iets meer dan zes minuten van het einde kon ik de bordjes in evenwicht (64-64) brengen. Dan kreeg Bram Schelkens zijn vijfde fout en zijn frustratie werd bestraft met een technische fout. In een zinderende slotfase waren we nog dichtbij verlengingen, maar uiteindelijk leden we een vermijdbare thuisnederlaag. Dit is balen, want hier had zeker meer ingezeten.”

Voor de thuisaanhang waren de refs kop van Jut. Ben je het daarmee eens ?

“De refs namen bij enkele fases ongelukkige beslissingen. Ze kregen bakken kritiek te slikken, maar we moeten eerlijk zijn in onze analyse. De hand in eigen boezem steken is na deze wedstrijd meer op zijn plaats. We hebben de nederlaag aan ons eigen gedrag te wijten. Bovendien vielen de shots niet binnen in de eerste helft en lieten we ook teveel steken vallen vanop de vrijworplijn. Ieper is een sterk team. Ze waren slechts met acht spelers, maar allemaal klasbakken. Ze hebben flinke versterking binnengehaald met ondermeer Robin Mestdagh, die topschutter werd met 21 punten. Dit Ieper is een team dat zeker bij de eerste drie zal eindigen.”

Toch hadden jullie moeten winnen. Wat mag de aanhang dit seizoen van Lommel verwachten ?

“In de eerste plaats werken aan de fouten van vorig seizoen, want toen speelden we ook sterk, maar was er altijd een quarter ondermaats. Voor de match tegen Ieper deden coach Mc Collum en assistente Hilde Kreemers een uitstekende scouting. Alles was op voorhand tot in de puntjes geregeld. Er was echter niks van te merken in de eerste helft. Gelukkig konden we ons herpakken na de pauze en speelden we op een mooi niveau. Daar moeten we ons aan optrekken voor de komende weken. De domme fouten eruit en bij de les zijn van bij de aanvang. Er is ook nog versterking op komst met de Amerikaanse Nederlander Carlos Gutierrez, die zal overkomen van Veldhoven. Hij is een guard die ook op de vleugel kan functioneren. Lommel heeft opnieuw de ambitie om binnen de top-vijf te eindigen. Dat is ook realistisch, want we hebben voldoende kwaliteit en ervaring in ons team”, besloot leerkracht Jacobs.