Wielerschool van Herentals start met wintertrainingen voor de jeugd Jef Tegenbos

03 oktober 2020

12u39 0 Sport in de buurt Tientallen jongens en meisjes tussen acht een veertien jaar, waren zaterdagmorgen afgezakt naar de wielerschool van Herentals om er deel te nemen aan de eerste van een reeks wintertrainingen. Voor het eerst zonder bezieler Jos Leys die op 11 september overleed.

Het wielerseizoen op de weg wacht nog op zijn klassieke ontknoping, maar in de Wielerschool Provincie Antwerpen, gevestigd in Herentals, begonnen tientallen kinderen reeds aan het jaarlijkse winterseizoen. Met ruim 300 leden is de wielerschool heel populair.

“De belangstelling voor de winteractiviteiten is groot”, zegt coördinator Jan Meeusen. “De miniemen, kinderen van 8 tot en met 11 jaar en de 12- tot 14-jarigen aspiranten, bijten de spits af. Later deze maand, als het wegseizoen ten einde is, sluiten de nieuwelingen, junioren en beloften aan. Voor de nieuwkomers is er een eerste kennismaking, gevolgd door een opwarming in de sporthal. Nadien start de eerste training in het bos.”

Corona

De trainingen verlopen volgens de strikte coronamaatregelen. In kleine groepjes en met de nodige afstand.

“Ondanks corona hebben wij de voorbije maanden, uitgezonderd tijdens de lockdown, een groot deel van ons programma kunnen afwerken. Nu hopen we de komende maanden ons winterprogramma te kunnen volmaken.”

Jos Leys

Midden september moest de wielerschool afscheid nemen van Jos Leys. De rechterhand van Rik Van Looy en sportieve talisman van zoveel jongeren, overleed na een korte ziekte.

“We gaan proberen om Jos zijn levenswerk verder te zetten”, zegt Jan Meeusen. “Samen met Kurt Van de Wouwer ga ik alles coördineren. We krijgen daarbij de steun van onze trainers en vrijwilligers die voor ons onmisbaar zijn.”

In dat verband, en volledig naar de visie van Jos Leys die het jeugdwielrennen diep in zijn hart droeg, is er op zaterdag 17 oktober een ‘Eerste Memorial Jos Leys’, waar jongeren geboren tussen 2007 en 2013 gratis aan kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot 14 oktober via de website van de wielerschool: vlaamsewielerschoolprovincieantwerpen.be. Doorklikken naar activiteiten. Wie wil aansluiten bij de wintertraining kan daar eveneens terecht.