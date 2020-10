Wezel en Berg en Dal houden mekaar in evenwicht in burenduel Jef Tegenbos

06 oktober 2020

10u35 0 Sport in de buurt In eerste provinciale stond het voorbije weekend het burenduel tussen Wezel en Berg en Dal op het programma. Twee ploegen die met gewettigde ambities aan het seizoen begonnen. In beide kampen was de intentie om de drie punten te pakken erg groot. Maar het bleef bij een puntendeling.

In de provincie Antwerpen mocht eerste provinciale verschillende nieuwe ploegen verwelkomen. Waardoor de strijd voor de prijzen bijzonder groot is. Wezel en Berg en Dal zijn twee van die teams die niet onder stoelen of banken steken dat ze mee voor de hoogste eer gaan. De 0-0-eindstand zorgde na het onderlinge duel voor weinig uitbundigheid.

Wrang gevoel

“Een verplaatsing naar Wezel is op zich al moeilijk”, reageerde bezoeker Mohamed El Idrissi. “Daarom is een gelijkspel op zich geen slecht resultaat. Bovendien hadden we vorige woensdag, in de uitgestelde partij in Vorselaar, al een moeilijke midweekwedstrijd achter de rug.”

In het slot van de partij kreeg Berg en Dal, via de broers Kevin en Mike Oris, nog enkele goede mogelijkheden.

“Dat geeft aan dat we als collectief goed stonden. Dat goede gevoel moeten we meenemen naar de komende wedstrijden. Het wordt nog een zware competitie.”

Jorzolino Falkenstein

Bij Wezel kwam het grote gevaar van Jorzolino Falkenstein. Voor elke tegenstander een pion die de nodige aandacht krijgt. Hoewel hij geen assist afleverde of zijn doelpuntje meepakte, liep hij het meest in de kijker.

“Jammer dat het in dit burenduel niet lukte”, zei Falkenstein. “Ik ben al vaak betrokken geweest bij een doelpunt. Al mag ik terugblikken op een goede wedstrijd, mijn prestatie blijft ondergeschikt. Op basis van de controle die we over het geheel hadden, hadden we deze partij tot een goed einde moeten brengen. Alleen de zuiverheid in de actie, waardoor het laatste station niet kon bereikt worden, bleef uit.”

Derby

Zowel Wezel als Berg en Dal blijven meedraaien in de kop van het klassement. Terwijl Berg en Dal zondag op het bezoek krijgt van Ranst, staat Wezel op hetzelfde moment voor een uitdaging in het nieuwe burenduel op het veld van Retie, de nieuwkomer die een goede start nam.