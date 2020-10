Wesley Verschaeren (SC Duffel) scoort vijf keer, geeft assist en... mist penalty: “Daar lig ik dan wakker van” Kevin De Munter

06 oktober 2020

19u30 0 Sport in de buurt SC Duffel zette zijn titelambities in vierde provinciale C afgelopen weekend nog wat extra kracht bij. Nadat het eerder al vijf keer scoorde tegen zowel Reet als Rumst, werd zondag rode lantaarn Aartselaar B opzijgezet met 0-8. Grote man bij de bezoekers was Wesley Verschaeren, die vijf keer scoorde en een assist afleverde. Maar de 29-jarige Bouwelnaar miste ook een strafschop en daar zit hij toch wat mee in zijn maag.

“Het zal dan mijn winnaarsmentaliteit zijn, maar daar lig ik wakker van”, lacht Verschaeren. “Ik weet niet goed wat me overkwam, maar ik trapte de strafschop echt slecht waardoor de keeper al bij al makkelijk kon redden. Misschien was het te lang geleden dat ik nog een penalty nam of had ik te veel tijd om na te denken. Ik vond het oprecht jammer dat ik miste. Ook al omdat mijn ploegmaats me die vijfde goal op rij in de eerste helft echt wel gunden. Dat had alles nog extra speciaal gemaakt.”

“Achteraf gezien kan ik alles ook wel relativeren. Uiteindelijk maakte ik de vijfde nog aan het einde van de match en leverde ik de assist voor de 0-7. Dat overkwam me nog nooit en dan kan je moeilijk ontevreden zijn. Vooral omdat de goals van mooie makelij waren”, stelt Verschaeren. “Twee keer vond ik de bovenhoek van buiten de zestien - wat altijd goed is voor het vertrouwen - en aan nog twee andere goals ging een knappe collectieve aanval vooraf. Zo dikte ik mijn seizoentotaal tot zeven goals aan en hoewel scoren geen obsessie is, doet het me wel plezier.”

Niet verzwakken

“Met achttien goals in drie matchen en negen op negen zijn we nu goed begonnen, maar het is natuurlijk zaak om niet te verzwakken. We willen allemaal kampioen worden en dan moet je alle wedstrijden serieus aanvatten. Ook Zwijndrecht B moeten we komend weekend dus proberen zo snel mogelijk alle hoop op puntenwinst te ontnemen”, klinkt het ferm bij Verschaeren. “Mijn terugkeer naar Duffel? Zo'n tien jaar geleden maakte ik inderdaad de overstap van Westerlo naar het oude KFC Duffel waar ik debuteerde in het eerste elftal. Om eerlijk te zijn, had ik niet verwacht om weer op dit veld te staan. Maar de groep wilde niet aanmodderen in tweede provinciale bij VV Duffel en daarom kozen we met z’n allen voor dit ambitieuze project enkele reeksen lager. We willen gewoon nog zo lang mogelijk samen spelen met de nodige inzet en vooral dat laatste straalt nog van de groep af. Ik had verwacht dat ik me fel zou ergeren aan het niveauverschil in vierde provinciale, maar als je vooral zelf op niveau voetbalt, valt dat helemaal niet zo op.”