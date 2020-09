Wesley Vanbelle (FCV Dender): “Niemand weet op dit moment of duel op Roeselare doorgaat” Jan Van Lijsebeth

24 september 2020



Vrijdag zal pas duidelijk zijn of de eerste competitiewedstrijd van FCV Dender op KSV Roeselare zal doorgaan. De failliete West-Vlaamse club gaf al twee keer forfait in de beker, maar er bestaat een kans dat er onder de curator toch wordt gespeeld. “Wij laten alleszins niets aan het toeval over en bereiden de match optimaal voor”, geeft Wesley Vanbelle aan.

De ervaren linksback kwam samen met Esteban Casagolda over van Roeselare en voelde vorig jaar de bui al hangen.

“Er waren een heel seizoen sportieve en extra sportieve problemen”, vervolgt de ex-speler van onder meer KV Mechelen, Beveren, Aalst en Cercle Brugge. “Het was dan ook geen verrassing dat de club failliet ging, want er waren regelmatig te late betalingen. Het is uiteraard een jammerlijke zaak dat mijn vorige club zo in de rats zit, want ik speelde er wel graag. Ik kijk er dan ook naar uit om terug op Schiervelde te voetballen, maar het blijft afwachten of de wedstrijd zal kunnen doorgaan. Daar kan op dit moment niemand uitsluitsel over geven. Wij hebben alleszins zeer scherp getraind en zijn er klaar voor.”

Er werd met Mike Smet, Esteban Casagolda en jezelf heel veel ervaring aangetrokken. De club moet gewapend zijn om een hoofdrol in de competitie op te eisen.

“Er is inderdaad een goede mix van ervaren en jonge spelers aanwezig en er zit ongetwijfeld kwaliteit in de groep. De club is ambitieus en wil zo hoog mogelijk mikken. Toch moeten we voorzichtig zijn en niet te ver vooruit kijken. De omstandigheden moeten in een kampioenschap wat meezitten om een hoofdrol te kunnen spelen. Zo mogen er niet te veel blessures en schorsingen zijn.”

Er wordt alleszins zeer professioneel gewerkt onder coach Regi Van Acker. Er wordt bijna dagelijks getraind en woensdag staan twee trainingssessies op het programma.

“Op het niveau van eerste nationale moet er inderdaad keihard gewerkt worden om iets te bereiken. Dit is geen amateurvoetbal. De omkadering binnen de club is alleszins top. Ik denk aan de uitstekende accommodaties, de trainingsvelden en de sportieve en medische begeleiding. De club is echt goed gestructureerd. Alles is aanwezig om sterke prestaties neer te zetten.”