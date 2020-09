Wesley Van Dyck ook volgend jaar bij Vetrapo CT: “Bestuur en ploegmaats liggen me nauw aan het hart” Hans Fruyt

25 september 2020

10u55 0 Sport in de buurt In een seizoen met amper wedstrijden heeft eliterenner zonder contract Wesley Van Dyck (26) toch een zege beet. In Munte verraste hij met een late uitval zes medevluchters. Hij kijkt uit naar het BK in Lokeren van 17 oktober en hoopt dat het kwik die dag niet in wintermodus verkeert.

Donderdag verlengde Van Dyck zijn verbintenis bij het Vetrapo Cycling Team. “Zowel bestuur als renners van de club liggen me nauw aan het hart”, beweert de kerel uit Gavere. “Af en toe organiseer ik iets voor de groep. Ik kan hen niet missen. Het ziet er ook naar uit dat we met de ploeg een stapje voorwaarts gaan zetten, dat we tot een van de beste teams van het land zullen uitgroeien.”

Van Dyck bezorgde de club uit Laarne in dit bizarre jaar een zege. In Munte reed hij vorige zaterdag pas zijn derde officiële koers van het seizoen. “Toen het seizoen omwille van de coronacrisis half maart werd stopgezet had ik twee wedstrijden op de teller”, verduidelijkt Van Dyck. “Tijdens de zomer kon ik een paar oefenkoersen rijden. In Vlierzele én in Nieuwrode deed ik een gooi naar de overwinning, maar dat mislukte. In Vlierzele werd ik in de finale ingerekend, in Nieuwrode op driehonderd meter van de streep. Toen ik de voorbije weken merkte dat Benjamin Verraes en Jochen Deweer koersen wonnen begon dat toch een beetje te ‘pieken’. Ben blij dat ik in dit moeilijke seizoen ook eentje op mijn naam kon schrijven. In Munte brak ik na vijftig minuten de wedstrijd open. Toen ik dat deed verdwenen mijn goeie benen. Ik was niet super, maar met acht konden we het verschil maken. In die kopgroep zaten snelle mannen als Tom Timmermans en Alex Colman. Op het einde kon ik een klein gaatje slaan.”

Wat volstond om te winnen. Zondag komt Van Dyck aan de start in Bachte (Deinze), ook de interclub in Berlare (3/10) staat op zijn kalender. Nadien volgt snel het BK in Lokeren. “Deze week ging ik het parcours verkennen: het is niet echt mijn ding”, aldus Van Dyck. “Toch ga ik er alles aan doen om die dag goed te zijn. Alleen hoop ik dat het niet te koud is want daar kan ik niet tegen.”