Wesley Jansen zet Ranst met twee treffers op weg naar eerste zege: “Goede vorm te pakken" Kristof Gabriels

05 oktober 2020

18u52 0 Sport in de buurt Wesley Jansen effende zondag thuis tegen Kalmthout (3-1) met twee vroege treffers het pad voor een eerste zege van het seizoen met eersteprovincialer Ranst.

Jansen had er na amper een kwartier al twee in het mandje liggen. “Voor de 1-0 hadden we het nochtans niet onder de markt”, geeft de aanvaller toe. “Die openingstreffer was duidelijk het kantelmoment, want vanaf dat moment hebben we de match resoluut in handen genomen. Halfweg de eerste helft stond het bijvoorbeeld al 3-0, waardoor de wedstrijd zo goed als gespeeld was. Na de rust kwam Kalmthout nog wel even opzetten, maar dankzij ons goed blok zijn we nooit echt meer in de problemen gekomen.”

Voor Ranst was het pas de eerste (veld)zege van het seizoen. “Daarom was het ook nodig dat we wonnen. Zeker thuis tegen een op papier rechtstreekse concurrent voor het behoud. Als je die matchen niet wint, wordt het een heel lastig verhaal. Tegen de topploegen moeten we tenslotte de punten niet pakken. Anderzijds zijn we nog geen enkele keer weggespeeld tot nu toe. Tegen Wezel zat er bijvoorbeeld meer in dan een 1-0-nederlaag en ook vorige week thuis tegen Oppuurs hielden we, ondanks het 3-4-verlies, lange tijd stand.”

Jansen opende dit weekend ook zijn persoonlijke rekening. “Hoewel ik duidelijk de goede vorm te pakken heb en heel veel vertrouwen krijg van de coach, waren het pas mijn eerste twee treffers van het seizoen. Daarom deden die goals ook zo’n deugd. Bovendien konden we punten heel goed gebruiken.”

Onverantwoord

Ranst diende na de openingsspeeldag klacht in tegen Antonia, dat een speler liet opdraven in afwachting van de uitslag van diens coronatest en die achteraf ook besmet bleek te zijn. Ranst kreeg afgelopen donderdag gelijk, waardoor het 0-0-gelijkspel werd omgezet in een 5-0-zege. Al gaat Antonia nog wel in beroep tegen die uitspraak. “Wat zij gedaan hebben, is onverantwoord in deze tijden. Op die manier breng je de gezondheid van anderen in gevaar. Ik ben zelf bijvoorbeeld zeven weken geleden vader geworden, waardoor ik sowieso al extra voorzichtig ben. En natuurlijk willen we ons liefst op een sportieve manier redden, maar je kan niet ontkennen dat die twee extra punten wel eens belangrijk zouden kunnen worden in de eindafrekening.”