Werper Max Vlassak heeft geen spijt van afscheid Bart Spruijt

13 oktober 2020

12u16 0 Sport in de buurt Kogelstoter/discuswerper Max Vlassak nam dit voorjaar op 23-jarige afscheid van de atletiek. De beresterke atleet uit Hamont-Achel heeft nog geen seconde spijt van die beslissing. Zijn indrukwekkend persoonlijk record van 17m32 staat in de boeken als de elfde Belgische prestatie aller tijden.

Hoewel Vlassak nog een sterk indoorseizoen neerzette met een Belgische titel en worpen van boven de 17m, vond hij niet de motivatie en de tijd om nog langer keihard te blijven trainen. “De belangrijkste reden om te stoppen was dat ik een aantal jaar geleden van trainer ben veranderd waardoor ik in plaats van 10 minuten nu een uur moest rijden (enkele rit) voor mijn trainingen. Hierdoor was ik 4 uur weg voor een werptraining en dat woog al even door op mijn motivatie”, licht hij zijn keuze om te stoppen toe. “Het feit dat ik dit indoorseizoen Belgisch kampioen werd, betekende voor mij dat ik alles bereikt heb wat ik kon bereiken aangezien Europees niveau gewoon te hoog gegrepen is”, aldus de nuchtere Limburger. “Wat ik het mooiste moment van mijn carrière vond? Dat blijft toch mijn eerste medaille op een Belgisch kampioenschap als eerstejaarsscholier in Moeskroen. Ik was daar derde geworden en ik verbeterde er m’n record met een dikke meter. De verbazing en de reactie van mijn ouders en trainer zorgden ervoor dat dit moment nog steeds in mijn geheugen staat gegrift.”

“Gevoel van euforie zal ik missen.”

De kick van de wedstrijd, zal hij nu niet meer kunnen ervaren. “Wat ik het meeste ga missen is natuurlijk het gooien van een persoonlijk record op een belangrijk kampioenschap. Dat gevoel van euforie is geweldig, zeker als je daar een heel seizoen hard voor gewerkt hebt.” De kogels zal hij niet meer bovenhalen, maar sporten blijft hij doen. “Ik heb nu aanzienlijk meer vrije tijd. Ik blijf drie à vier keer per week fitnessen om toch bezig te blijven en omdat ik het gewoon graag doe. Of ik trainer wil worden? Om training te geven is het nu nog veel te vroeg. Dat ik het ooit nog zal overwegen sluit ik echter niet uit.” Zijn keuze om te stoppen is definitief.

“Geen comeback.”

“Tot nu toe heb ik het werpen nog geen moment gemist dus dit betekent toch wel dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ik kan natuurlijk nog wel genieten van de sport en ik zal zeker nog gaan supporteren bij wedstrijden. Een comeback zie ik in ieder geval nog lang niet zitten.”