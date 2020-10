Wegen KVK Tienen en succescoach Jo Claes scheiden: “Ik onthoud vooral de goede momenten” Stijn Deleus

08 oktober 2020

21u17 0 Sport in de buurt Geen Jo Claes en Wiet Van der Veken meer aan het sportieve roer bij KVK Tienen. Zo komt er abrupt een einde aan een zeer succesvolle samenwerking die de Suikerclub twee opeenvolgende titels opleverde in derde en tweede amateurklasse. In afwachting van een nieuwe trainer leidt sportief en technisch manager Bart Vanhoudt de trainingen.

Noem het gerust een donderslag bij heldere hemel. Er was wel de nul op zes en de valse start in Francs Borains, maar tegen Thes Sport toonden de Suikerjongens opnieuw hun ware gelaat. Een gelijkspel tegen de titelkandidaat leek een zekerheid, tot die knullige standaardfase in de slotminuut er anders over besliste.

“Laat me duidelijk stellen dat onze trainers de voorbije jaren prima werk geleverd hebben”, legt voorzitter Johan Vos uit. “Daarom was dit geen makkelijke beslissing. Maar de stap van derde amateur naar eerste nationale in twee jaar tijd is groot. En dan zijn er groeipijnen. Als de visies te ver uit elkaar liggen, dan werkt het niet. Daarnaast is er uiteraard de bizarre voorbereiding geweest die het ook allemaal niet makkelijker heeft gemaakt. Maar je moet de club altijd voorop zetten en ingrijpen. Vandaar dat we besloten hebben om in onderling overleg uit elkaar te gaan.’

Teleurgesteld

“Laat ik beginnen met te zeggen dat ik zondag echt fier was op de groep, want ik denk dat we toen echt wel onze voet naast een steengoede ploeg als huidig vice-kampioen Thes hebben gezet”, pikt ex-trainer Claes in. “Ik heb de jongens echt zien strijden en als dit prachtige verhaal dan toch moest stoppen, dan liefst op deze manier. Hoe ik me nu voel? Tja, het doet toch wel pijn. Ik ben teleurgesteld, omdat Wiet en ik niet ten volle de kans hebben gekregen om te tonen wat we waard zijn op dit niveau. Nu, ik begon uiteindelijk al aan mijn vierde seizoen in Tienen, al ben ik het eerste jaar dan halverwege ingestapt. Dat is best lang voor een trainer, te lang misschien, maar ik heb me altijd voor 200% gesmeten en nu twee schitterende jaren vond ik dat ik deze kans wel verdiend had in eerste nationale.”

Goede cijfers

“Het is spijtig dat men in de aanloop naar het seizoen niet meer de rust bewaard heeft, hoewel we in deze aparte voorbereiding een hobbelig parkoers aflegden en het spel niet altijd even sprankelend was”, gaat hij verder. “Maar met een 17 op 21 tegen niet de minste ploegen waren de cijfers best oké. Uiteindelijk hebben we de groep wel kunnen klaarstomen voor de competitie. Maar goed, als je dan tegen een 0 op 6 aankijkt en je ziet sommige zaken anders, dan kom je dus tot dit resultaat.”

Tijd voor andere zaken

Het siert de coach dat hij vooral de goede momenten wilt onthouden. “Ik ben heel fier dat ik mee heb kunnen schrijven aan een klein stukje geschiedenis voor deze mooie traditieclub”, aldus nog Jo Claes. “Het blijft voor mij onwezenlijk om in totaal vier keer op vijf jaar tijd kampioen te spelen. Met Kampenhout en de laatste twee jaar dus ook met Tienen, dat we met z’n allen hebben teruggebracht tot het niveau waar deze club thuishoort. Ik heb me zo hard gesmeten dat al de rest er bij inschoot en daar ga ik nu in de eerste plaats tijd voor maken. Voetbal zal altijd mijn passie blijven. Maar dit moet ik even laten bezinken, samen met mijn gezin, familie en dichtste vrienden.”