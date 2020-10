Warre Baart en Initia Hasselt kijken uit naar komst Achilles Bocholt: “Hopelijk kan ik hier doorbreken” Guido Gielen

07 oktober 2020

05u02 0 Sport in de buurt Dit weekend gaat de handbalcompetitie in de Bene-League van start. Meteen krijgen ze bij Initia Hasselt een topaffiche met de komst van kampioen Achilles Bocholt. Dit seizoen trok Initia de kaart van de jeugd. Eén van die jonge talenten is de West-Vlaming Warre Baart (18) die overkomt van Kortrijk.

Hoe verliep de voorbereiding en wat verwacht je van de komst van Achilles Bocholt ?

“Het werd voor het grootste stuk een goede, maar wel lange voorbereiding door corona. Ik kwam toe in mijn appartement in Hasselt op 27 juli. We zijn er meteen ingevlogen met lopen op de piste en door de bossen en krachttraining in de fitness. In augustus konden we trainen in de sporthal. Vorige maand kenden we wisselend succes in de oefenwedstrijden. Met de komst van Bocholt krijgen we het topteam van de laatste jaren over de vloer. De Damburgers zijn outstanding op alle vlakken en op papier zijn we kansloos. Misschien kunnen we de Noord-Limburgers verrassen omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen is. Kijk, verliezen zal iedereen normaal vinden. De manier waarop is ook belangrijk naar de buitenwereld toe. We willen een goed figuur slaan en tonen dat dit Hasselt wel degelijk goed kan handballen. We zullen onze mouwen moeten opstropen en vooral trachten hun snelle omschakeling proberen af te stoppen.”

Heb je je ondertussen kunnen aanpassen bij je nieuwe club in een andere provincie?

“Die verliep vrij vlot. De voorbije twee jaar zat ik op de sportschool in Hasselt en trainde ik mee met de U18 van Initia. Ik ken dus een beetje het reilen en zeilen van de club. Vlak voor de coronalockdown nam trainer Jo Delpire contact met mij om te polsen of ik een overgang naar de hoofdmacht van Initia zag zitten. Het project van Initia geeft de komende jaren de jeugd kansen. Er worden geen buitenlanders aangeworven die niet echt een meerwaarde zijn. Ik was blij met de aanbieding, hopelijk kan ik hier doorbreken. We hebben een vrij jong team en het zal wat tijd kosten voordat iedereen zijn draai heeft gevonden in het systeem van Jo Delpire.”

De resultaten in de voorbereiding waren wisselvallig. Waar wringt het schoentje?

“Het inpassen van de nieuwe jongens vergt tijd. Opvallend was dat we tijdens de meeste oefenwedstrijden ons niveau geen zestig minuten konden brengen. Toekomstgericht zal dat nodig zijn. Zeker tegen Bocholt willen we aanspraak kunnen maken op een stuntzege.”

De nieuwe spelers moesten hun doop ondergaan. Schrik dus niet als je mij zaterdag ziet met een kaal hoofd Warre Baart

Je bent afkomstig van Waregem. Mis je de familie?

“Ik woon vlakbij het voetbalstadion van Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek is het gezellig en ik ben al een maand niet meer thuis geweest. Mijn ouders komen wel praktisch alle wedstrijden kijken. Natuurlijk mis ik mijn twee oudere zussen en mijn kleine broer. (lacht) De oudste zus speelt handbal bij Izegem en mijn broertje bij Kortrijk. Ze zijn wel blij voor mij met mijn overgang naar Initia. Ik studeer aan de PXL in Hasselt ergotherapie en ben blij met deze combinatie. Voordat we ons gesprek gaan afsluiten, wil ik nog een anekdote vertellen. We speelden een toernooi tegen Eynatten en Visé. Toen we de kleedkamer binnenkwamen, lagen daar twee scheerapparaten. De nieuwe spelers moesten hun doop ondergaan. Schrik dus niet als je mij zaterdag ziet met een kaal hoofd”, besluit de linkshandige rechterhoekspeler.