Walter Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) moet selectie voor BinckBank Tour aanpassen: “Neoprof Gilles De Wilde gaat mee” Hans Fruyt

27 september 2020

11u42 0 Sport in de buurt Walter Planckaert, ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, moet zijn selectie voor de BinckBank Tour die dinsdag start wijzigen. Zaterdag werd Edward Planckaert op training aangereden. Hij liep een ernstig voetletsel op. In de ploeg voor de BinckBank Tour wordt hij vervangen door Gilles De Wilde.

Sport Vlaanderen-Baloise trekt met Amaury Capiot, Milan Menten, Cedric Beullens, Kenneth Van Rooy, Thimo Willems, Sasha Weemaes en Gilles De Wilde naar de start van de BinckBank Tour dinsdag in Blankenberge. “Edward Planckaert werd zaterdag op training omvergereden”, doet Walter Planckaert het verhaal. “Een ongeval met vluchtmisdrijf, maar ze hebben de aanrijder vrij snel gevonden. Edward, die volgend seizoen overstapt naar Alpecin-Fenix, onderging een operatie aan de voet omdat enkele pezen afgerukt waren. Voor hem zit dit seizoen er jammer genoeg op. In de selectie voor de BinckBank Tour wordt hij vervangen door neoprof Gilles De Wilde. Inderdaad, Gilles kwam tijdens het Belgisch kampioenschap in Anzegem ten val. Gelukkig zonder veel erg. De eerste dagen na het BK had hij pijn, maar dat is intussen voorbij.”

Voor de twintigjarige De Wilde wordt de BinckBank Tour de eerste rittenkoers uit de World Tour in zijn nog jonge carrière. In deze Belgisch-Nederlandse meerdaagse mikt Sport Vlaanderen-Baloise vaak op een nevenklassement. “In die BinckBank Tour hebben we al vaak goed gereden”, weet Walter Planckaert. “Dat gaan we deze week proberen overdoen. We zijn bijna aan het einde van het seizoen, maar in dit bizarre jaar is iedereen nog gemotiveerd. Dat was ook duidelijk tijdens het Belgisch kampioenschap. Zowel Aaron Vanpoucke als Lindsay De Vylder veroverden een plaatsje in de beslissende vlucht. Een BK is altijd onvoorspelbaar, maar tijdens de Ronde van Luxemburg had ik tegen onze renners gezegd dat ze moesten proberen mee zijn indien Dries De Bondt in een vlucht zat. Aaron en Lindsay waren goed, heel goed zelfs, maar ik had liever Capiot en Planckaert in de spits gezien. Vooral omdat Capiot, die volgend jaar bij Arkéa-Samsic rijdt, de laatste weken uitstekend bezig is.”

Eind dit seizoen verlaat ook Milan Menten de Vlaamse opleidingsploeg. Hij trekt naar Bingoal-Wallonie Bruxelles. Planckaert trok voor 2021 twee jonge beloften aan. Arne Marit en Ward Vanhoof komen over van Lotto-Soudal U23.