W. Beveren stelt hoge verwachtingen in Luxemburgse spits Danel Sinani: “Twijfels moeten hier uit de kopjes” Luc Verweirder

01 oktober 2020

16u48 0 Sport in de buurt De aanwinsten blijven maar neerstrijken op Freethiel. De ervaren verdedigende middenvelder Georges Mandjeck uit Kameroen is er al en de Zwitserse spits Frey van Fenerbahçe is op komst. Ondertussen mocht ook Danel Sinani (23) al even invallen op het Kiel. Van de Luxemburger wordt in Beveren bijzonder veel verwacht, als gevolg van de adelbrieven die hij met name bij FC Dudelange verzamelde. “Ik hoop snel te ontploffen”, zegt de vleugelaanvaller.

Drie jaar droeg Danel Sinani het shirt van Dudelange, de club die in 2018 furore maakte door de poulefase van de Champions League te bereiken. Met 13 goals in 29 Europese wedstrijden voor Dudelange (en 46 in 99 matchen in totaal) speelde vooral Sinani zich in de schijnwerpers. Afgelopen zomer werd hij door Norwich City ingelijfd met een driejarig contract, maar veel sneller dan hijzelf verwachtte werd de Luxemburgse doelpuntenmachine uitgeleend.

“Dat was voor mij best wel een verrassing, wat mij betreft was dit niet het plan”, is hij eerlijk. “Maar ik wou niet in een situatie terechtkomen waarin ik amper zou spelen. Door de gevolgen van de coronacrisis zijn bij Norwich een aantal uitgaande transfers niet gerealiseerd. De kern bleek er te breed voor een seizoen in de Championship (tweede klasse, red). Uit een gesprek met hun coach begreep ik dat hij me wel wou houden, maar dat hij me eigenlijk liever ervaring en speelminuten zag opdoen.”

Lang gesproken met Laurent Jans

Waasland-Beveren kwam vrij snel in beeld. Nadat hij zich uitgebreid liet informeren ging Sinani akkoord met een uitleenbeurt.

“Met Bertrand Crasson sprak ik niet, neen. Hij was een tijdje mijn coach bij Dudelange en we speelden toen een oefenmatch tegen Anderlecht, zijn club. Maar ik heb vooral lang met Laurent Jans gesproken. Hij heeft hier verscheidene jaren gespeeld en is de kapitein van mijn nationale ploeg, we speelden een twintigtal interlands samen. Laurent vertelde me veel positieve dingen over Waasland-Beveren en het Belgische voetbal. Ja, ik weet dat deze club al een paar jaar moet knokken om op het hoogste niveau te overleven, maar ik heb op de training toch al kunnen vaststellen dat er voldoende kwaliteit aanwezig is om van de degradatieplaatsen weg te geraken. Wel voel ik aan dat er veel spelers met twijfels in het hoofd lopen. Dat is inherent aan de situatie natuurlijk. Op Beerschot speelden we een fantastisch openingskwartier, maar van zodra er een tegendoelpunt viel zag je de angst in de ploeg sluipen. Die twijfel moet uit de kopjes.”

Zoals zijn voornaam doet vermoeden liggen de roots van Danel Sinani in de Balkan. “Ik werd geboren in Belgrado en verhuisde op mijn vijfde samen met mijn ouders naar Luxemburg”, vertelt hij. “Ja, er zit behoorlijk wat Servisch voetbalbloed in mij. Ik was blij dat het nummer 10 hier vrij was, want de “10" is mijn voorkeurspositie. Maar goed, ik ga spelen waar de trainer me nodig heeft: diep, achter de spits of op één van de flanken, het maakt mij niet uit. Hopelijk kan ik snel ontploffen.”