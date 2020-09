Vrouwen Zulte Waregem hervatten drie weken na 0-11-debacle in Beker van België: “Stilaan weer compleet” Hans Fruyt

24 september 2020

15u31 0 Sport in de buurt Is Zulte Waregem hersteld van de Anderlechtse oplawaai (0-11) van drie weken geleden? Trainer Angelo Gaytant vermoedt van wel. In een bekermatch tegen eerstenationaler Genk B krijgt zijn team zaterdag de kans dat te bewijzen. Door de speling van het lot bekert Zulte Waregem B tegen … Anderlecht.

Uiteraard staken staf en speelsters na de afgang tegen de landskampioen de koppen bij elkaar. “We lasten een paar groepsgesprekken in”, geeft Gaytant toe. “De speelsters mochten hun mening ventileren, wij ook. We hebben een training vervangen door een teambuilding bij Transfo in Zwevegem. Om onze hoofden leeg te maken. In de partij tegen Anderlecht heeft iedereen fouten gemaakt. Ook wij als staf. We speelden een degelijke eerste helft, werden misschien iets te overmoedig en gingen na de rust te hoog voetballen. Dat was mijn verantwoordelijkheid.”

Na de pauze scoorde Anderlecht nog negen doelpunten. De zesklapper van Tessa Wullaert tegen haar ex-ploeg ging de vrouwenvoetbalwereld rond. Essevee kreeg drie weken om alles op een rijtje te zetten. In de bekermatch tegen Genk B krijgt het team van trainer Gaytant de kans om een nieuwe start te nemen. Als ploeg uit de Super League moet Zulte Waregem de opdracht tegen de eerstenationaler tot een goed einde kunnen brengen.

Completer

“We raken stilaan compleet, dat is een pluspunt”, benadrukt Gaytant. “Jana Coryn raakte vorig seizoen bij Anderlecht ernstig geblesseerd en kreeg jammer genoeg niet de juiste zorgen. Intussen is Jana hersteld. Nog niet om tegen Genk B aan de aftrap te komen, wel om minuten te pakken. Esther Buabadi raakte tegen Anderlecht geblesseerd aan de lies, kreeg anderhalve week rust en is opnieuw inzetbaar. Ook Ella Vierendeels is fit. Tine Lemmens werkt donderdagavond haar eerste training af. Julie Devos hervatte, maar zij zal nog enkele weken nodig hebben om in aanmerking te komen voor een selectie. En Corina Luijks, tijdens de transferperiode onze laatste aanwinst, is eveneens inzetbaar. Vorig weekeinde ging ik Genk B, onze eerste opponent in de Beker van België, scouten. De Limburgers verloren met 4-0 bij de beloften van de AA Gent Ladies. Tegen een goed Gent kampte Genk met enkele afwezigen. We gaan hen niet mogen onderschatten.”