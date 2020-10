Voorzitter Steve Van Hulle staat met Blankenberge voor zware bekeropgave: “Vooral eerste twintig minuten zien te overleven op Seraing”

Steve Dinneweth

08 oktober 2020

16u09 1 Sport in de buurt Sporting Club Blankenberge maakt zich na een uitzonderlijk sterke septembermaand op voor de verplaatsing in de vijfde ronde van de Beker van België naar RFC Seraing, de huidige leider in 1B.

De kustploeg voert momenteel het klassement in de hoogste provinciale reeks aan dankzij een foutloze negen op negen en liet zich ook in de Beker van België opmerken door zowel Ronse als Racing Gent uit te schakelen, twee clubs uit tweede nationale. Voorzitter Steve Van Hulle kijkt reikhalzend uit naar het bezoek aan het befaamde Pairaystadion, waar de leider uit 1B én 1.200 Waalse supporters getrotseerd moeten worden.

“Iedereen binnen de club is ermee bezig”, vertelt Van Hulle. “We hadden het natuurlijk liever onder andere omstandigheden gezien, want onze supporters kunnen omwille van de coronamaatregelen niet mee afreizen. Nadat we eerder dit jaar al de finale van de beker van West-Vlaanderen niet mochten afwerken, kunnen we ook nu niet optimaal genieten van dit avontuur. We hebben dit natuurlijk zelf niet in de hand. Na stevig overleg hebben we beslist om de verre verplaatsing met een dubbeldekker te maken, zodat we de ruimte maximaal kunnen gebruiken. De spelers meer dan tweehonderd kilometer individueel met de eigen wagen laten rijden om anderhalf uur later een match te spelen, leek ons verre van ideaal. We zitten met de club in een positieve flow, zowel op als naast het veld en leveren hiervoor met veel plezier een extra financiële inspanning. De bekercampagne stond dit seizoen met stip aangeduid en dat heeft intussen al zijn vruchten afgeworpen. Het zorgt immers voor de nodige reclame en brengt nieuwe sponsors naar de club.”

Omschakeling

Seraing is koploper in 1B en stuurde vorig weekend nog Club NXT U23 wandelen met zware 6-1-cijfers. “Het is een stevige ploeg met heel wat snelheid in de rangen en een spits met scorend vermogen. In alle bescheidenheid hebben we echter ook wel wat jongens lopen, die kunnen scoren. We moeten vooral de eerste twintig minuten zien te overleven, want in de omschakeling zullen we sowieso ook kansen krijgen.”

Birger Longueville (enkel), Christof Claeyssens (spierblessure) en doelman Vandenbussche (vingerbreuk) zijn niet inzetbaar. De jonge Robin Deruyter neemt zijn plaats onder de lat in.