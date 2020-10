Voorzitter Philippe Develter (Hermes Volley) blikt vooruit op een uitzonderlijk seizoen: “Een nieuw hoofdstuk” Steve Dinneweth

11 oktober 2020

15u06 0 Sport in de buurt Bekerhouder Hermes Rekkenshop Oostende onderging een heuse metamorfose nadat de voorbije competitie abrupt afgebroken werd door het coronavirus. Voorzitter Philippe Develter geeft tekst en uitleg naar aanloop van de start van het nieuwe volleyseizoen.

De kustploeg nam afscheid van trainer Frederik De Veylder en zette met Koen Devos een nieuwe man aan het roer. De 49-jarige Westendenaar krijgt de opdracht om van de drie blijvers en maar liefst negen nieuwkomers één stevig geheel te maken. “We beginnen inderdaad aan een nieuw hoofdstuk binnen onze club”, vertelt Develter. “De Veylder had ons eerder dit jaar al gemeld te willen vertrekken en daardoor hebben een pak speelsters het zekere voor het onzekere genomen. We waren dus genoodzaakt om helemaal opnieuw te beginnen en onze sportief manager Lieven Louagie heeft uitstekend werk geleverd. De voorbereiding begon logischerwijze wat stuntelig, maar week na week hebben ze progressie geboekt. Aanvankelijk was het onze ambitie om dit seizoen te mikken op een vijfde of zesde plaats om zo rustig aan te bouwen aan de toekomst. Na hetgeen ik de afgelopen weken al gezien heb, durf ik die lat iets hoger te leggen en zijn de play-offs misschien toch wel haalbaar. Het wordt hoe dan ook een bijzonder jaar met slechts negen clubs in de Liga, waarbij alles staat of valt met de verdere evolutie van het coronavirus. Geen idee zelfs of we de reguliere competitie helemaal zullen kunnen afwerken en of er een nacompetitie komt”, aldus de preses.

Geen Europese competitie

Hermes Volley won twee jaar op rij de beker en bereikte vorig seizoen de kwartfinale van de CEV-cup. De eerste opdracht van het nieuwe seizoen staat komende zaterdag gepland in eigen huis tegen Asterix Avo Beveren, een heruitgave van de laatste bekerfinale. “Meteen een klepper van formaat tussen twee teams die ongetwijfeld klaar zullen zijn voor de strijd. Verliezen is voor ons absoluut geen drama in een seizoen waar alles mag, maar niets moet. De loting voor de beker was voor ons niet zo gunstig, maar de halve finale moet haalbaar zijn en dan is alles mogelijk. Ze zullen opnieuw rekening moeten houden met ons. Een Europees avontuur is in coronatijden uit den boze, waarvoor we wijselijk zullen passen”, klinkt het tot besluit. In overleg met het stadsbestuur van Oostende kunnen zaterdag 198 supporters de wedstrijd bijwonen in de Mr. V-Arena.